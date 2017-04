Fomento invertirá 18 millones en la A-57 y planifica para este año la aprobación del tramo Marcón-Xeve

La autovía A-57, en su recorrido alrededor de la ciudad de Pontevedra se convierte un año más en el principal foco de inversión del Estado para este año, según se desprende del borrador de Presupuestos Generales de 2017 presentados ayer en el Congreso. Con 18,4 millones de euros consignados en diversas partidas, el Ministerio de Fomento pretende afrontar este año buena parte del tramo ya en obras, entre Vilaboa y A Ermida, con la reserva de 15 millones de euros para esos 6.200 metros en ejecución. Pero también da prioridad a la continuidad de la autovía hacia el Norte, con un recorrido de unos cinco kilómetros entre Marcón y Pilarteiros, en Xeve, que recibirá este año, si no hay modificaciones, 3.150.000 euros.



También se confirma, a la vista de este borrador presupuestario, que la prolongación de la circunvalación pontevedresa hacia el Sur, para conectar con la autovía A-52 en Ponteareas y con la red arterial de Vigo queda totalmente descolgada de las previsiones del ministerio y se puede dar por descartada, al menos a corto y medio plazo pese a que este proyecto figura en el Plan de Infraestructuras de Fomento como una conexión, alternativa a la AP-9, desde Vigo hasta A Coruña.



Todo el esfuerzo inversor se centra, sin embargo, en el recorrido hacia el Norte, una continuidad que el Concello siempre demandó para que la A-57 tuviera eficacia como circunvalación. No obstante, al margen del tramo ya en obras (con una inversión global de 76 millones de euros hasta 2020), solo se programa para este año la aprobación del trayecto desde Marcón hasta Xeve, con un presupuesto conjunto plurianual de 85,3 millones, de los que 3.1 corresponden a 2017.



Para el resto de recorridos hacia el Norte apenas se consignan partidas simbólicas destinadas a los estudios técnicos, con 23.170 euros entre Pilarteiros y Curro y otros 200.000 para analizar las alternativas de una hipotética prolongación desde Barro hasta Valga.



Variante de Caldas



También en fase de estudio se encuentra otro proyecto de Fomento largamente demandado por el Concello de Caldas de Reis. Se trata de una segunda variante del municipio, por el Oeste y alternativa a la carretera N-640, para el acceso al puerto de Vilagarcía. El borrador de Presupuestos reserva 643.000 euros para estos estudios. Además, figuran 24.000 euros más para los últimos pagos pendientes de la variante si ejecutada hace años en Caldas de Reis alternativa a la N-550.



Tanto la N-640 como la N-550 figuran en el documento con fondos simbólicos (31.000 euros) para tareas menores, pero sí se destinan partidas más elevadas para la variante de Cerdedo (unos 192.000 euros) y, sobre todo, para la carretera de Ourense, la N-541, que recibirá este año algo más de 2,5 millones en varios tramos. Buena parte de esos fondos (1,8 millones) corresponden a las obras ya en ejecución en las parroquias de Bora y Mourente, donde se realiza una notable remodelación de trazados y de seguridad vial. El resto (algo más de 700.000 euros) corresponde a trabajos en la misma carretera en Cerdedo y Cotobade.



Esta actuación en la N-541 se incluye en el convenio firmado en 2009 entre el Concello de Pontevedra y el Ministerio de Fomento para ejecutar diversas obras en el municipio. Solo resta completarse la mejora de la carretera de Ourense. Ese convenio figura en el plan presupuestario con dos partidas complementarias de 960.000 euros, si bien no se especifica su destino. El Concello plantea su uso para financiar el nuevo acceso a la estación de autobuses desde la calle Josefina Arruti pactado con la Xunta.



Otra actuación viaria de Fomento en la comarca corresponde a la PO-11, la autovía de Marín, que aparece con 500.000 euros (sobre un presupuesto total de 1,5 millones) para actuar en la avenida de Ourense, un plan pactado en su día con el Concello de Marín para humanizar esa calle.



También en ese ámbito de la autovía de Marín, destaca la primera partida real con el objetivo de concretar el paseo peatonal y ciclista entre Pontevedra y Placeres. Esta actuación arrancará este año con una primera aportación de 596.820 euros (sobre un presupuesto global de 2.596.820 euros) y servirá para prolongar el actual paseo pontevedrés de As Corbaceiras y Mollabao hasta la entrada de Marín.



El proyecto, aceptado ya por el Concello y expuesto al público hace unas semanas por el Ministerio de Medio Ambiente establece varios tramos de actuación. En una primera fase de la obra, entre la rotonda de Malvar y el nudo de Mollabao se suprimirá un carril de circulación viaria en sentido de salida de Pontevedra. Se ampliará además la glorieta y se mantendrán los dos carriles de entrada a la ciudad, desde Marín.



En todo ese recorrido se creará un itinerario peatonal y ciclista con la misma tipología del paseo ya existente en Pontevedra. Después, a la altura de la fábrica de Ence, enlazará con la pasarela de madera de las mariscadoras de Placeres mediante una estructura volada sobre la ría, de unos 800 metros de longitud y 2,5 metros de ancho. Será una pasarela de aluminio pero imitando a madera.



La actuación podría estar culminada en 2018, según las estimaciones municipales, con un plazo de ejecución de nueve meses. Será una actuación de algo más de dos kilómetros con un primer tramo se dará continuidad al carril-bici ya existente en el actual paseo, mientras que en el segundo tendrán que convivir peatones y ciclistas por falta de espacio.



Costas también incluye en sus previsiones para este año en la provincia diversas obras de control de la regresión del litoral, de recuperación de sistemas costeros y de dotaciones de uso público que suman 425.000 euros, si bien sin especificar su destino. Donde no aparece partida alguna es en el Ministerio del Interior para obras de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la provincia.



En ese mismo ámbito territorial, el Ministerio de Fomento tiene programadas actuaciones de conservación de carreteras y de seguridad vial, sin destino concreto, por 8,5 millones de euros.



No aparece en cambio la anunciada reforma del nudo de Bomberos de la AP-9, presupuestado en más de cinco millones de euros. No obstante, se trata de una actuación en convenio con la concesionaria Audasa, que sería la que asumiría la financiación.