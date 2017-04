Denuncian los rellenos en la gándara de Pontemuiños y piden que sea restaurada

La asociación cultural A Pedra Floxam ha denunciado los rellenos en la gándara de Pontemuiños, en Lourizán, y pide la inmediata intervención de las administraciones para revertir los efectos de estos aportes sobre el humedal y garantizar "la conservación de un espacio natural tan amenazado y valioso como es una junquera", indica el vicepresidente del colectivo, Augusto Fontam.



Éste ha interpuesto denuncias ante el Concello de Pontevedra, Augas de Galicia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante la Consellería de Medio Ambiente para que investiguen lo que no duda en calificar como "una nueva agresión al medio ambiente y a los valores patrimoniales de nuestro territorio".



Afirma que los últimos rellenos fueron realizados por la Comunidad de Montes de Lourizán y reclama a las administraciones que inicien acciones urgentes para evitar que este deterioro se consolide y proteger el espacio natural.



A Pedra Floxam recuerda que los rellenos de la frágil gándara de Pontemuiños (reducida a una parte de su extensión original) arrancaron hace décadas. En este espacio se ubicaban los llamados "fendemares", dos piscinas de piedras con un pasillo central que conectan con la gándara, de modo que facilitaban la entrada de agua a la junquera y su desagüe, además de ser un espacio de cría de peces.



"En 1996 y 1997 Ence colocó una tubería para dar salida al alcantarillado del poblado, por supuesto sin depurar; y entre 1999 y 2001 el empresario Antonio Carballo vació un camión de piedra, de modo que se amplió el relleno, que a partir de ahí va entrando en la gándara", señala Augusto Fontám.



Éste añade que, en paralelo, "otros vecinos hicieron lo mismo, adentrándose en la zona de junquera para montar un gallinero y un invernadero".



A Pedra Floxam reclama que se reviertan todas estas intervenciones, en la medida de lo posible se restituya la gándara y, especialmente, muestra su estupor porque "tras este largo proceso de agresiones llega ahora la Comunidad de Montes de Lourizán, mete una pala, explana y amplía el relleno y en este espacio se proponen hacer ecología de dominguero, es decir proclamar con actividades para niños e iniciativas así que protegen el medio ambiente cuando en realidad se lo está destruyendo".



La previsión de los comuneros, siempre según A Pedra Floxam, es plantar árboles "y consolidar los rellenos; ya no es que estemos en contra de esos aportes que agreden la gándara, que por supuesto, sino que lo más triste de los delitos ecológicos es que posteriormente se consolidan con estas actuaciones como crear un parquecito, cuando lo que debería de hacerse es sin lugar a dudas revertir estas intervenciones, volver a la gándara a su estado natural y ponerla en valor".



La asociación cultural destaca los grandes valores ecológicos, climáticos, económicos etc que suponen los humedales, sus funciones biológicas de mitigar inundaciones y su particular y variada flora y fauna, antes de recordar que figuran entre los ecosistemas más amenazados y frágiles del mundo.