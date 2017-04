Contratos sin barreras

Contribuir a superar las barreras existentes en el mercado laboral tanto por razones de género, edad, raza, origen etc. Es el principal objetivo de la campaña "As etiquetas, só para os produtos. Traballamos pola integración laboral de todas as persoas", en el que colaboran Cruz Roja y el Centro Comercial Urbano (CCU) Zona Monumental.



Miguel Lago, presidente de la organización de comerciantes y empresarios del centro histórico, Teresa Alvarez, presidenta de Cruz Roja, y Daniel Fernández, trabajador de organización humanitaria, dieron a conocer la campaña, que consistirá en el reparto de más de 21.000 manteles individuales.



Éstos se utilizarán en más de 70 establecimientos de hostelería del centro histórico. La idea es poner freno a estas prácticas ilegales abusivas y poner de manifiesto cómo los estereotipos dejan fuera del mercado de trabajo a muchas personas con capacidad y talento, simplemente porque su origen es diferente al de la mayoría de la población, porque padecen una discapacidad, practican una religión minoritaria o su color de piel no es el blanco.



Desde hace años Cruz Roja lucha para concienciar a la ciudadanía de las situaciones de discriminación con las que tienen lidiar a diario muchas personas para acceder al mercado laboral, especialmente aquellas de origen extranjero y, dentro de ellas, con especial virulencia las mujeres.



Por otra parte, Cruz Roja aprovechó la presentación de la iniciativa que desarrolla en colaboración de los comerciantes del centro histórico para divulgar entre los empresarios los servicios de la organización humanitaria.



Si algún empresario necesita realizar alguna contratación de personal para su establecimiento de hostelería, comercio, empresa etc "que no dude en contactar directamente con Cruz Roja (986852115) o a través del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, que gratuitamente le ofrecerán candidatos muy cualificados y con una actitud muy positiva hacia el trabajo".