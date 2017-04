El cierre de dos polígonos deja sin actividad todas las bateas de Poio

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intecmar, ha detectado niveles de toxicidad superior a los legalmente establecidos en bateas de mejillón de los polígonos Portonovo A y Portonovo B de la ría de Pontevedra, en la costa de Raxó y Combarro, por lo cual se ha procedido a su cierre, que se efectuó el pasado lunes.



Esta clausura se une al que ya sufre el polígono Portonovo C desde el pasado 14 de marzo y a los de viveros flotantes de los polígonos Cangas y Bueu, también en la ría de Pontevedra.



La Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia advierte de que está expresamente prohibida la extracción en estas bateas. Las especies afectadas son moluscos bivalvos, que presentan toxicidad por lipofílicas, no compatibles con la salud.