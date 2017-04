El alcalde critica que los presupuestos para la A-57 "no se reflejan" en obras reales

Una de cal y otra de arena. Las previsiones inversoras del Gobierno central para 2017 en Pontevedra son "potentes", pero "lamentablemente nunca se cumplen". Así valora el alcalde, Miguel Fernández Lores, el borrador de Presupuestos del Estado para este año, y pone como ejemplo el ritmo de obras de la autovía A-57, en ejecución desde hace más de dos años en un único tramo, entre Vilaboa y Marcón, pero sin avances en el resto de los recorridos.

El proyecto inversor del Ministerio de Fomento reserva 15 millones para el trecho en obras y 3,7 para su prolongación hacia el norte, en el tramo entre Marcón y Xeve. "Pero ya en los Presupuestos de 2016 había 20 millones para el primero y cinco para el segundo y no creo que se hayan ejecutado ni tres en total", señala el alcalde, que ve en la "falta de ejecución de estos compromisos" el principal lastre del Gobierno central, por lo que ve "poco creíbles" estas cifras para 2017.

Un caso especialmente llamativo para Lores es el referido a los ocho millones de euros que destina el Estado al edificio judicial de A Parda que ejecuta la Xunta desde el verano pasado. Esa partida, incluida en los Fondos de Cooperación, "demuestra que el gobierno gallego estuvo durante años anunciando una obra de cuyo retraso culpaba al Concello, cuando en realidad es que no tenía dinero para ella".

Por su parte, la valoración que realiza la propia Xunta de los Presupuestos del Estado se limita a subrayar la reserva de 18 millones para la A-57, al igual que hace el PP provincial, sin citar los casi 600.000 euros previstos para la única obra de nuevo cuño prevista en el documento, el itinerario peatonal entre Pontevedra y Placeres, programado por Costas.

Con respecto a esta obra, que el Concello reclama desde hace años, Lores realiza la misma lectura que para el global de las inversiones: "Visto lo ejecutado en todos estos años, hasta que lo vea no me lo creeré, porque llevamos décadas hablando siempre de los mismos proyectos y no finaliza ninguna". En ese sentido, echa en falta alguna referencia a la reforma del nudo de Bomberos de la AP-9, sin aclararse si la obra la ejecutará la concesionaria Audasa o directamente el Ministerio.

Por su parte, el PSOE habla de "recortes tras recortes" y cita expresamente la ausencia por completo de la continuidad de la A-57 hacia el sur, desde Vilaboa hacia Vigo y la A-52, así como la "simple partida de 500.000 euros" para la variante ferroviaria por Cerdedo que permitiría la llegada directa a Pontevedra de la alta velocidad desde la meseta.