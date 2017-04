El Sergas rechaza la finca de A Tafona como ubicación para el centro de salud de Caldas

El Sergas rechaza la cesión de la finca 1.939 metros cuadrados de A Tafona al entender que no cumple los requisitos para la futura ubicación del centro de salud de Caldas.



En un escrito remitido por la directora xeral de Recursos Económicos, María Jesús Piñeiro Bello, la Xunta "desestima" la parcela al entender que se trata de un lugar "técnica y funcionalmente inadecuado".



El documento explica que la parcela ofrecida se ofreció tras aprobarse "por unanimidad" en un pleno celebrado el 13 de diciembre de 2010 la "cesión gratuita" a la Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde con el objeto de que se procediese a "la construcción de un centro de salud". Sin embargo, siete años después, la Dirección Xeral de Recursos Económicos rechaza el lugar una vez analizados los documentos enviados por el Concello sobre las condiciones de evacuación del agua en momentos de posibles inundaciones.



Sin marcha atrás



Ante esta situación, Independentes de Caldas de Reis criticó ayer la iniciativa del PSOE, que no dio marcha atrás a la cesión al Sergas pese a que en un pleno posterior, celebrado el 29 de abril de 2011, el resto de grupos municipales aprobó "revocar dicha cesión" ya que "pese a que en un principio se aceptó, hay dudas sobre la capacidad para no inundarse, su ubicación y el exceso de tráfico en esa zona".



El Pleno alegaba a que existía la opción de cambiar la decisión debido a que la Xunta "no incluyó el centro de salud" en los presupuestos del 2011 y también a que unos meses después iba a haber elecciones, por lo que se entendía que la decisión debía salir de la nueva corporación municipal.



Asimismo, también se aseguraba que al ser PAC, el edificio iba a servir como punto de atención a pacientes de otros municipios, por lo que era mejor buscar otro lugar.



Sin embargo, ICdR destacó ahora que, en su momento, el equipo de gobierno hizo "caso omiso" y que "se perdieron siete años" por la "terquedad del alcalde".