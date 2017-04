Una sentencia frente a las caídas en la calle

El deterioro del pavimento no es, en muchas ocasiones, el único argumento para que la víctima de una caída en plena calle al tropezar, por ejemplo, con una loseta levantada, pueda ser indemnizada por el Concello. Y es que suele ser aconsejable "estar atento" al estado del suelo. Es la interpretación que el gobierno local extrae de una reciente sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra que desestima la reclamación de una mujer que exigía al Concello una indemnización de más de 21.500 euros por los daños que sufrió en una caída en la calle Benito Corbal. en mayo de 2014, al tropezar con una loseta.



El juez admite que hay un "funcionamiento anormal" del Concello en el mantenimiento de la calle "dado el innegable mal estado de las losetas", pero añade que ese deterioro no implica obligatoriamente el reconocimiento de la indemnización, sino que también habría que demostrar "la presencia de un desnivel capaz de provocar esa caída en términos de visibilidad o entidad (altura)".



No es la primera vez que una sentencia desestima indemnizar a la víctima de una caída al considerar que el peatón debe advertir por dónde va, pero sí resulta llamativa la recomendación que el asesor jurídico municipal lanza al gobierno local a raíz de este caso.



Explica en su informe que "la sentencia es firma, por lo que procede que se archiven las actuaciones. Eso sí, nos parece que la fundamentación jurídica de la sentencia debe ser aprovechada por el Servicio de Patrimonio para la motivación de próximas resoluciones que se produzcan en los sucesivos procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial y cuando concurran circunstancias semejantes a las de este caso" de Benito Corbal.



Y es que este tipo de reclamaciones son bastante habituales en el Concello. Ayer mismo se conoció otra sentencia, también favorable al ayuntamiento, por otra caída, este vez en la calle Augusto González Besada. En este caso una señora solicitaba una cuantía mucho menor que en el primero -unos 2.970 euros) y culpaba del accidente a las deficiencias de unas baldosas. Su recurso judicial no prosperó por presentarse fuera de plazo.



Son dos de las diez sentencias que conoció ayer el gobierno local, con la circunstancia de que todas ellas son favorables al Concello, en asuntos tan dispares como reclamaciones patrimoniales, oposición a la Policía Local, multas de tráfico o demandas en materia fiscal.