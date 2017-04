Os Palleiros llama a la adopción tras recoger 32 cachorros en los últimos días

La protectora de Pontevedra, Os Palleiros, ha hecho un llamamiento a la adopción después de recibir en las últimas semanas 32 cachorros de perros, todo un récord en las instalaciones municipales. En total, el recinto de Campañó acoge a 177 perros, 120 adultos, 32 cachorros y otros 25 que tiene en casas de particulares, que se prestan a cuidarlos mientras no se aligeran los caniles.



"Estamos desbordados", se lamenta Gloria Cubas, presidenta de Os Palleiros, mientras sostiene a dos de los pequeños cachorros que la protectora ha recogido recientemente, diez de ellos que solo se alimentan todavía a base de biberón. Son cifras preocupantes que evidencian que el abandono en la comarca de Pontevedra no cesa. Solo el año pasado, entraron en el recinto 251 canes, frente a las 225 adopciones que se oficializaron. Hay siempre un margen de perros que se suma a los que ya viven desde hace años en la protectora, lo que provoca que la situación esté siempre al límite. "Este año la buena noticia es que ya hemos conseguido encontrar hogar para tres abuelitos, uno de ellos se va a ir a Inglaterra", asegura Cubas. El 30 por ciento de los perros que llegan hasta Campañó son de caza o cruces, especialmente tras la temporada. "Muchos aparecen heridos o perdidos por el monte".



Para adoptar un perro en Os Palleiros hay que realizar una entrevista previa y pagar "solo 50 euros" porque el animal se entrega esterilizado, chipeado, vacunado y desparasitado. "Es una cantidad de dinero simbólica, ya que solo la esterilización de una hembra en un veterinario costaría unos 250 euros y el chip unos 40", recalca la presidenta de la protectora.



"Ahora mismo ya no pueden entrar más perros", se lamenta. "Nunca hemos tenido tantos cachorros. La gente se tiene que concienciar con la esterilización. Se abandonan más de 100.000 perros al año en España y en la provincia de Pontevedra hay 9.000 con chip, pero no sabemos cuántos sin él", subraya.