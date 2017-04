O Regueiriño exige la regularización urbanística del barrio para alejar la amenaza de derribo de sus casas

La apertura de cuatro expedientes de la Axencia de Protección de la Legalidad Urbanística encendió todas las alarmas en el lugar de O Regueiriño, en Lourizán, tras sentir como real la posibilidad de que estas viviendas puedan acabar bajo la picota. Además, hay otras muchas que pudieran verse también afectadas y es por ello que han iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos para que se regularice la situación urbanística de toda esta zona de O Regueiriño en donde habitan un total de 177 vecinos. Cuentan ya con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos.



Lo cierto es que las viviendas construidas en el barrio de O Regueiriño deberían ya estar dentro de ordenación si se llegase a aprobar el proyecto de PXOM del que se conoció un avance en 2010. Toda esta zona ya se catalogaba como urbanizable en aquella propuesta del PXOM elaborada por el Concello de Pontevedra y tampoco se encontraba entre las zonas que cuestionaba la Xunta, cuando rechazó numerosos aspectos de aquel planeamiento. Aquellas objeciones del gobierno gallego al Plan Xeral que proponía el Concello situaba a las administración autonómica y local en las antípodas, al menos a juicio del gobierno local pontevedrés, que decidió dejar la elaboración del planeamiento en un cajón. Y fue así como los vecinos de O Regueiriño se quedaron también sin documento que regularizase su situación urbanística, a pesar de que ni Concello ni Xunta ponían objeciones de ningún tipo a catalogar este espacio como zona urbanizable.



La reciente irrupción de la APLU con la apertura de expedientes a diferentes viviendas en el barrio les ha llevado a movilizarse para buscar soluciones y lo hacen a través de una asociación "Aveloplan" (Asociación de Vecinos de Lourizán Afectados por la Ausencia de Planeamiento Urbanístico Adaptado) que trata de recabar tanto el apoyo político como social para resolver la problemática que vive este núcleo de población. En primer lugar piden el impulso de un nuevo PXOM que solvente este problema. En segundo, piden la activación de una fórmula completamente legal y recogida en la Lei do Solo de 2016 que es la Delimitación de Núcleo. Se trata de una posibilidad que existe desde hace tiempo, pero que la nueva legislación de 2016 simplificó para facilitar su uso.



Según explican desde Aveloplan, "no se trata de una herramienta clandestina" sino que los propios organismos oficiales (incluso la propia APLU) ponen de manifiesto "su interés por fomentar su empleo". Mientras que los planes generales se contemplan como base para el planeamiento urbanístico, sobre todo en las ciudades, se señala a las delimitaciones de núcleo como herramienta de actualización de los mismos en el rural, adaptándolos "a las situación real basada en términos de consolidación y demografía, como es lógico en un medio tan sensible e impredecible a estos movimientos como es el rural gallego".



Los vecinos justifican la conveniencia de desarrollar esta medida de la Delimitación de Núcleo desde el punto de vista técnico, político, económico y social.



Recuerdan que el núcleo cumple todos los parámetros de consolidación exigidos por la ley e insisten sobre todo en que tanto Xunta como Concello aceptaron su inclusión en el nuevo PXOM. En este caso, la justificación para delimitarlo sería la misma con la que los propios técnicos defendían su inclusión en las nuevas zonas urbanizables del futuro PXOM.



También consideran que su propuesta "no puede ser rechazar por el mero hecho de poner a los políticos en una situación incómoda o comprometida respecto a otros vecinos que les vinieran pidiendo lo mismo". Desde O Regueiriño apuntan que no es "tan fácil" cumplir todos los parámetros y justificación de consolidación, pero que, en tal caso, estaríamos hablando de un "interés político, no de los ciudadanos".



Por otra parte, consideran que en este caso los vecinos "somos víctimas de la falta de planeamiento y tenemos derecho a solicitar soluciones más ágiles, como la Delimitación" puesto que "no somos culpables de la falta de acuerdo entre administraciones o falta de voluntad" para sacar adelante el PXOM "en cualquiera de los dos casos". "Ante este panorama la única vía que resuelve nuestra situación urbanística precaria es la Delimitación de nuestro núcleo", añaden.



Consideran que la medida, además de garantizar la seguridad jurídica de estas familias, también traería beneficios económicos a Lourizán y verían "inconcebible" que los vecinos afectados "no vean resuelto el problema cuando hay solución legal para ellos".