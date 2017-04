"No es lógico tirar unas casas y recalificar el terreno después"

Desde Aveloplan consideran que la incoación de estos expedientes por parte de la APLU no debe tampoco servir de excusa para no tramitar esta Delimitación de Núcleo en O Regueiriño. Insisten en recordar que este núcleo ya fue propuesto como tal por el Concello y aceptado por la Xunta antes de cometerse las supuestas irregularidades en la construcción de las viviendas que motivaron los expedientes abiertos. En Aveloplan lo que ven sin sentido sería obligar a "tirar unas viviendas y recalificar después los terrenos" si el Concello y la Xunta coinciden que, cuando se revise el planeamiento, esta va a ser una zona urbanizable. Unas viviendas que "por otra parte, se hicieron dentro de estas expectativas de futuro planeamiento, no como desafío de la ley ni para lucro o especulación". De hecho, señalan que son todas viviendas construidas como "medio de vida". Recuerdan que la situación de estas viviendas no es solo un problema del posible infractor, aunque sea sobre él quien recae el peso de la ley. No hablan solo de "la omisión de la obligación de tener un planeamiento adaptado, ni el hecho de publicar una futurible delimitación del núcleo en un PXOM que luego acaba en un cajón", sino que hablan de un consentimiento expreso de la administración en la construcción en esa zona que se evidencia "las numerosas edificaciones consolidadas fuera de ordenación junto a aquellas las que no llegaron a prescribir y que paradójicamente están tributando por el IBI". Algo que para los afectados sitúa a la administración como "cómplice innegable" de esta problemática. "No puede ser que los políticos miren para otro lado en un problema en el que son cómplices desde su origen" y no apoyen una solución "que se basa en la propia propuesta de la administración, anterior a dichas infracciones".