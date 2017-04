La "Facultad de Compostaje", iniciativa pionera de formación sobre recursos

El segundo curso de la "Facultad de Compostaje" del Plan Revitaliza de la Diputación echó ayer a andar con 20 nuevos aspirantes a maestros composteros. Este curso para formar una nueva promoción de personal especializado en compostaje se consolida ya como una de las iniciativas pioneiras en su ámbito por parte de una institución. Así, tanto la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, como el vicepresidente, César Mosquera, instaron a los futuros bolseros a aprovechar la formación y buscar hueco en un "nicho de emprego" que está creciendo cada vez más tanto en las administraciones públicas como en el ámbito privado .



Silva destacó que "el Plan Revitaliza é unha aposta promovida con convición do vicepresidente Mosquera para defender a compostaxe como forma medioambientalmente sostible de tratar os residuos sólidos. Cada día no mundo avanzado xeramos máis residuos que contaminan e supoñen un custe moi grande para as arcas públicas... Mosquera tiña moi claro que tiñamos que ser arriscados, que tiñamos que dar un paso adiante e converternos nunha referencia no conxunto de Galiza e no estado español dunha forma sostible", dijo.



Por su parte, Mosquera aseguró a los aspirantes a composteros que van a iniciar "unha aventura que lles vai cambiar a vida". El nacionalista señaló que en el ámbito del compostaje hay un futuro laboral importante porque en este ámbito, a día de hoy aún no hay especialistas suficientes.