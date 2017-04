Barro ampliará la feria este domingo ante nuevas demandas

Barro ampliará el espacio de la feria debido a la existencia de nuevos vendedores interesados en entrar a formar parte del mercadillo. Así lo asegura el alcalde de la localidad, Xosé Manuel Abraldes, que recalca el "enorme éxito" del evento en la primera celebración del evento tras el comienzo de la gestión municipal.



El regidor admite que el próximo domingo está previsto ampliar a más los 900 metros lineales con los que ahora mismo cuenta el mercadillo debido a que los "cerca de un centenar" de vendedores "caben bastante justos en el espacio actual" y ya hay "nuevos interesados".



"Hay que tener en cuenta que era el primer día y muchos comerciantes vinieron a ver como funcionaba. Seguro que les gustó porque la organización fue muy buena y la afluencia, también", explica Abraldes.



El alcalde barrense no puede precisar una cifra de asistentes debido a que "Protección y Guardia Civil estaban allí para labores de coordinación y Barro no cuenta con una Policía Local", pero recalca que entre las 16:30 y las 18:30 horas la afluencia fue "enorme". "Todos los espacios de aparcamiento de los alrededores estaban abarrotados. Incluso había un autobús", añade.



Preguntado por las razones que han llevado a este nuevo interés por una feria que estaba en declive, Abraldes entiende que existieron varios factores: "Era el primer día y nosotros le dimos publicidad. Pero es que si el número de vendedores pasa de en torno a 50, que no iban siempre, a los prácticamente 100 que hay ahora, hace que llame mucho la atención tanto a aquellos que ya conocían el evento pero dejaron de acudir como a los que vinieron por primera vez. El buen tiempo ayudó también".



Ingresos



Con esta nueva gestión municipal, el Concello pasa a ingresar 15.000 euros trimestrales por los puestos cuando con el anterior contrato era de 1.750 euros. "Obviamente es interesante poder recaudar más, pero no lo hacemos por el fin económico. Lo que queremos ahora es premiar a los vendedores que apuestan por la feria. Merecen que sea de calidad e hicimos todo lo posible, con empleados municipales trabajando 12 horas para que saliera adelante", finaliza Abraldes.