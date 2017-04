Seitura se rinde ante Aires da Terra

El coro del boticario Perfecto Feijoo centra el primer disco de la agrupación Seitura, que ha iniciado una serie de trabajos de recuperación e interpretación de la cultura gallega. "Pontevedra, boba vila" será presentado este jueves en la Casa das Campás con un coro de voces mixto, gaitas y percusión.

Tras un año y medio de trabajo, el coro Seitura presentará el próximo jueves, 6 de abril, su primer disco, "Pontevedra, boa vila" (20 horas, Casa das Campás). El grupo de la asociación Polavila visibiliza con este CD su esfuerzo por la recuperación e interpretación de la cultura gallega que tiene como punto de partida el Aires da Terra, del boticario pontevedrés Perfecto Feijoo.



"Quisimos afrontar este disco en primer lugar, pero a medida que lo fuimos estudiando y conociendo algo más sobre los integrantes del coro de Perfecto Feijoo y sobre su figura, nos enamoramos de él. Era un hombre con muchísimo carisma que hizo muchas cosas por la recuperación de nuestra música, de nuestro traje y por la dignificación de lo que hoy en día todavía tenemos", explica Miguel Fraguas, director de la sección instrumental de Seitura. La dirección del coro la realiza la artista Lola de Ribeira.



La agrupación se documentó en profundidad para llevar a cabo este trabajo. "Hay mucha información al respecto: libros, diarios, revistas... en las que hay muchos datos sobre el coro y sobre la figura de Perfecto Feijoo", indica Fraguas.



En la presentación del disco utilizarán dos gaitas, por lo que no será "una recreación al uso". "Pensamos en hacerlo así por una cuestión puramente acústica, para no utilizar ningún tipo de amplificación, para que al oyente le llegue todo equiparado: las voces, las gaitas y la percusión", informa.



Otra de las novedades aportada por Seitura es que incorpora voces femeninas al coro. "Por información que tenemos, la hija de Víctor Cervera-Mercadillo tenía una voz excelente y es mencionada en publicaciones, pero no en los créditos del disco. Por eso quisimos darle a las mujeres el valor que se merecen", recalca. La dirección de las voces la realiza la artista Lola de Ribeira.



El reparto ha sido realizado por el coro de Polavila en función del plano acústico: cinco voces de hombre, cinco de mujer, un cuarteto instrumental y un zanfonista, "porque la primera grabación de zanfona que se hizo en el mundo data de 1903 y se hizo en A Coruña con Perfecto Feijoo".



En el trabajo de investigación lo que más sorprendió al grupo fue "todo el amor que había detrás de todo lo que se hizo". "Por ejemplo, esta gente de clase social alta rompió moldes al vestir el traje tradicional, que ya estaba perdido. Lo recuperaron y cantaron canciones carnavalescas. Nos llamó mucho la atención el valor que le dieron a lo nuestro", considera Miguel Fraguas.



En el acto de este jueves en la Casa das Campás participarán, entre otros, el gaiteiro pontevedrés Óscar Ibáñez.