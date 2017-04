La Policía Local vigila los institutos frente al absentismo escolar tras dispararse en 2016

Los casos de absentismo escolar detectados por los agentes de la Policía Local se dispararon a lo largo del pasado año en la ciudad de Pontevedra. Mientras que en 2014 fueron un total de 16 jóvenes que cursan sus estudios en los institutos de Secundaria de la ciudad los que fueron sorprendido faltando a clase por los agentes; en 2015 la cifra se reducía a un mínimo de de cinco (con casi la mitad de controles, hay que reseñarlo). Finalmente, en 2016 la cifra de absentismo subió a un total de 46 casos.



La presencia policial en el entorno de los centros educativos de la ciudad es intensa y tiene varios objetivos. Controlar posibles casos de absentismo es una de ellas. La Policía Local de Pontevedra es de las pocas que mantiene esta campaña de vigilancia sobre los institutos y colegios de forma intensiva, a lo largo de todo el curso escolar y no la ciñe a campañas específicas y de corta duración en el tiempo como sucede en otras ciudades. Así, los 8 centros de secuncaria de la ciudad reciben la visita de los agentes al menos ocho veces al mes, con una media de tres controles semanas que incluyen la presencia de agentes de paisano, lo que permite a los policías observar una realidad que les sería más difícil de comprobar en el caso de que actuasen uniformados.



Muchos "reincidentes"



Fuentes de la Jefatura atribuyen este repunte de casos durante el año 2016 a determinados casos de reincidencia con la detección en múltiples ocasiones de los mismos adolescente que protagonizaba varios casos distintos de absentismo. De hecho, cabe resaltar que estos controles policiales en el entorno de los colegios permitió la localización de 9 menores que se encontraban fugados, algunos de los centros en los que se encuentran tutelados.



La continuidad de estos controles parece que ya está dando sus frutos y en el primer trimestre del año en curso el número de jóvenes que hacen novillos es muy inferior al del anterior ejercicio, de tan solo dos, a pesar de que los controles se han incrementado con un total de 27 en lo que va de año. De hecho, en febrero y en marzo ya no ha habido ningún caso detectado.



Curiosamente, y pese a que los controles no solo se mantuvieron sino que incluso hubo alguno más, además del absentismo escolar también se redujo de forma importante la presencia de sustancias estupefacientes en el entorno de los centros educativos. Mientras que en 2014 se produjeron 32 aprehensiones de hachís o marihuana, esta cifra bajó a 18 en 2015, se mantuvo en esta misma línea a lo largo de 2016 con 19 incautaciones y cayó a cero en lo que va de año 2017, lo que supone el mejor dato desde el inicio de las series en 2006.



La labor de la Policía Local en los centros educativos trata de prevenir también otras situaciones como la gestación de "pandillas" violentas, o detectar posibles casos de acoso escolar en el entorno de los centros, así como otras situaciones de violencia. Para ello, la Policía Local mantiene también intensos contactos con los directores de los centros, además de informar a los padres de cualquier información relevante respecto al comportamiento de sus hijos menores. En el caso de que sea necesario, también se comunica cualquier circunstancia a los servicios sociales o en su caso a protección del menor o incluso a la Fiscalía o el juzgado.