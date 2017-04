O Salón do Libro chega ao seu fin

O XVIII Salón do Libro Infantil e Xuvenil finaliza hoxe cunha xornada cargada de actividade que van dende a presentación de lista de honra IBBY Galix á fin de festa co espectáculo "Pendeiretas contra metralletas" no que o público pode acudir coa sua pandeireta a esta actividade. Outro dos puntos de interese da última xornada é a presentación do Libro Xigante de "O Mundo que queremos" coas historias desta edición do Salón.

Despois de 23 días de obradoiros, contacontos, teatro, cine, música, danza, exposicións, roteiros, encontros con autores e moitos libros, a XVIII edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra chega hoxe ó seu fin cunha intensa xornada final.



No Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, tódolos focos estarán postos, dende as 12:30 horas, na presentación da lista de honra da Organización Internacional para o Libro Xuvenil (IBBY) - Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Galix), que inclúe o encontro cos autores Ledicia Costas e Ramón Nicolás.



A escritora Fina Casalderrey fará a lectura da mensaxe do Día Internacional do Libro Infantil 2017, que este ano preparou a sección IBBY-Rusia "Medremos co libro, do escritor Sergey Makhotin. A entrada é libre ata completar cabida.



Pero antes, (12:00 horas, Recinto Feiral), Lucía Aldao e María Lado, coa colaboración do Seminario Permanente de Jazz, guiarán ó público nunha aventura polos mundos posibles da novela de Antonio Manuel Fraga. Este conto musicado, que leva por título "As portas de Escaquis", contará cunha segunda función ás 18:30, tamén no Recinto Feiral.



Outro dos puntos de interese da última xornada é a presentación do Libro Xigante de "O Mundo que queremos", coas historias desta XVIII edición do Salón do Libro dende o punto de vista dos participantes do obradoiro dirixido por Víctor Rivas.



Obradoiro



As portas do Salón abriranse ás 17:00 horas para unha sesión vespertina que empezará con forza... e con sorpresas no Recinto Feiral. O arquitecto e artista Román Corbato dirixiu durante todo o Salón o obradoiro "Construindo un mundo mellor", no que aplicando coñecementos básicos de arquitectura e construción, se construiu un muro de caixas de cartón sobre o cal se escribiron e debuxaron, con distintas técnicas de arte urbano, os desexos para construír o mellor mundo posible.



Pandeiretas



O fin de festa correrá por conta de Montse Escudero (cantante), Servando Barreiro (músico) e Anxo Moure (contacontos), que convidan a acudir cada quen coa súa pandeireta ó espectáculo "Pandeiretas contra metralletas, música para a solidariedade".



O cociñeiro intercultural Mohamed Quechua viaxa no seu veloz PazTinete ata o Salón do Libro para, axudado por monicreques tecidos por cooperativas do comercio xusto, cociñar cantos sobre a convivencia e a solidariedade que despois son interpretados por un acordeonista e unha pandereteira baixo, promovendo o bailar das nenas e dos nenos en contra das guerras e favor da paz, mentres se proxectan imaxes dos campos de refuxiados saharauis.