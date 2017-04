Moreira ve un "despilfarro" gastar un millón de euros en la compra de un local para el Concello

"La falta de planificación en la que está sumido el BNG de Lores llega a tal extremo que ahora este descontrol afecta incluso a las dependencias municipales", afirmó ayer el portavoz del PP, Jacobo Moreira, en referencia al anuncio realizado esta semana por el gobierno local sobre la compra de un nuevo local en la calle Herreros para albergar dependencias municipales.



Para el edil popular este anuncio es "un disparate más del Gobierno de Lores" y "una nueva demostración del poco respeto que tiene por el dinero de los vecinos". "La localización en Michelena 30 era provisional", recuerda Jacobo Moreira, quien considera que "la unificación de los diferentes servicios municipales en un único edificio es una deuda histórica del Gobierno local". "La incompetencia del BNG de Lores provocó la paralización del convenio con la Universidad de Vigo por lo que se trasladarían todas las dependencias municipales al antiguo cuartel de San Fernando, actualmente Bellas Artes, y la facultad contaría con una nueva localización nos antiguos terrenos de Tafisa", lamentó Moreira.



Los populares consideran además "un despilfarro" que los nacionalistas gasten más de 1,3 millones en la adquisición de un nuevo local, "máxime cuando en el centro de la ciudad contamos con varios edificios públicos vacíos", puntualizó Jacobo Moreira. "No sabemos que intereses se esconden detrás de esta operación de la que nunca antes se habló", señaló el edil popular quien considera que "esta no es la solución que precisan ni los pontevedreses, ni los funcionarios".



Ante esta situación, los populares piden al Gobierno del BNG que recapacite pues incluso "podrían aprovechar este dinero para negociar un convenio con otra administración titular de algún edificio público vacío y para el que no encuentran salida", sentenció Jacobo Moreira. En todo caso, el grupo municipal del PP considera que esta nueva "ocurrencia" sigue manteniendo la dispersión de los servicios administrativos municipales cuando la tendencia debería ser unificarlos.