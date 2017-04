Luis Villares: "La supuesta creación de riqueza de Ence es falsa, evita que afloren otras economías alternativas"

El portavoz de En Marea, Luis Villares, fue uno de los ponentes en las jornadas medioambientales organizadas por Marea de Pontevedra sobre la ría de Pontevedra y que tuvieron lugar en Placeres, Lourizán. En la mesa redonda de ayer, bajo el título, "recuperar a ría é posible", se analizaban las alternativas de futuro para el litoral pontevedrés y los pasos a dar para la recuperación ambiental de la ría, así como su potenciación a través de un modelo económico alternativo centrado en el impulso del marisqueo y su potencial turístico.



"Queremos una ría saneada, una ría en la que no haya macrodepuradoras, sino depuradoras en origen que puedan atender las necesidades de depuración" de las poblaciones, explicó Villares. "Queremos estimular el marisqueo y poner en producción toda la ría y queremos sacar a Ence de la ría", dijo el portavoz de En Marea. Villares considera que la planta de celulosa de Pontevedra y todo el modelo forestal creado en torno a ella "no está generando ninguna riqueza, sino que lo único que aporta es destrucción de carácter social, ambiental e incluso de carácter económico". "Es un engaño que nos están intentando someter, esa creación de riqueza es falsa porque está evitando que afloren otras economías alternativas", añadió sobre la pastera.



Recordó que En Marea tiene en marcha varias iniciativas a nivel parlamentario para intentar mejorar la situación de la ría de Pontevedra y de Lourizán. Una primera batería de medidas tienen como objetivo combatir la prórroga concedida a Ence por 60 años más y que Villares califica como "manifiestamente ilegal", dado que se acordó "en un momento en el que el Gobierno estaba en una situación de interinidad y no respondía ante ningún otro poder del Estado". "Eso nos parece algo ilícito e inaceptable en términos de ética política", aseguró.



En segundo lugar, existen otras propuestas registradas que se centran en el aspecto medioambiental y en el estímulo de los sectores marisquero y pesquero, en relación con la puesta en marcha de un sistema de depuración de aguas que permita la recuperación ambiental de la ría.



En cuanto al llamado pacto ambiental rubricado entre la pastera y la Xunta, el portavoz de En Marea señaló que todos los "pactos de Ence a nosotros nos parecen de cartón piedra" y señaló que "la Xunta lo que tendría que firmar es un compromiso de legalidad y con el medio ambiente, y ese compromiso sería respaldar nuestra iniciativa para revocar al prórroga de la concesión y la fábrica se lleve fuera de la ría de forma inmediata".