De José a Tarik por una creencia

José Molina cambió su nombre por el de Tarik tras convertirse al Islam, religión que profesa desde hace 35 años. Su vida dio un giro tras entrar en una mezquita en Marbella, Málaga, su tierra natal. Actualmente vive con su esposa, de origen marroquí, en la ciudad autónoma de Ceuta.

El acento de Tarik Molina le delata: es andaluz. El malagueño se encuentra pasando unos días en Pontevedra para visitar a su hijo, que trabaja en la Brilat. Está acompañado por otro de sus vástagos, que estudia Psicología por la Uned.



Este maestro de escuela se convirtió al Islam hace 35 años. El hecho de vivir en el sur de España le acercó a esta religión y a la cultura árabe con mayor facilidad. Todo comenzó el día en que entró en una mezquita, en Marbella. Por aquel entonces todavía se llamaba José, nombre que se cambió cuando abrazó el Islam y que le llevó en el año 1982 a peregrinar a la Meca.



"Siempre creí que era una religión de paz, de tranquilidad. Me interesaba. El día en que entré en la mezquita de Marbella lo primero que pensé es que era la casa de Dios", recuerda. A partir de ahí comenzó a practicar esta religión.



El suyo es un caso atípico, ya que cuando era joven estuvo ingresado en un seminario en Córdoba para ser cura. Finalmente, su decisión le llevó por un camino muy diferente. "Mi madre se llevó un disgusto muy grande", explica, "porque mis dos hermanos también se convirtieron al Islam y ella no era capaz de entenderlo".



Tarik Molina se casó con una mujer procedente de Marruecos, con la que tuvo a tres hijos, por eso continuó ejerciendo su profesión como maestro en Tetuán. Actualmente, viven en la ciudad autónoma de Ceuta.



El malagueño se muestra firme al decir que es muy injusto que se juzgue a toda una comunidad formada por millones de personas en todo el mundo "por los hechos que pueda cometer un loco", en referencia a los actos terroristas perpetrados en nombre del Islam. "El Islam no tiene nada que ver con todo eso, contrariamente a la imagen que se da en los medios de comunicación", se lamenta.



El pasado viernes participó junto con su hijo Zacarías en el acto religioso celebrado en la mezquita de Pontevedra.