Cubela cifra el plan de actuaciones en obras en 6,2 millones para este año

El Concello de Cerdedo-Cotobade ya tiene finalizado su proyecto del Presupuesto 2017, que se debatirá en pleno el próximo jueves, día 6, y que incluye un plan de inversiones propio de 945.000 euros, lo que supone aproximadamente el 20% de los 4,9 millones a los que ascenderá la previsión de cuentas. De esta manera, y teniendo en cuenta las obras que también van a acometer otras administraciones en el municipio en este año, el plan de inversiones inicial del presente ejercicio se sitúa en una cifra récord de 6,2 millones de euros.



En cuanto a inversiones propias, incluyen un total de 24 obras, en practicamente todo el territorio municipal, que se centrarán en la mejora de vías, parques infantiles, saneamiento y depuración, traídas de aguas y otros servicios vecinales. La relación concreta de actuaciones es la seguinte: Acceso al balneario de San Xurxo y A Longa (43.958 euros); caminos en Borela (47.992);acceso a Vilanova (36.771); Valongo (25.200); Carballedo (60.498); Famelga (25.985); Pazos de Borela (22.053); depuradora de Paraños (36.198); parque infantil de Viascón (30.000); parque infantil de Borela (43.961); depósito de agua de Tresaldeas (28.529); depósito de agua de Os Castros-Outeiro (30.562); depósito de Framil-Peniñas (26.058); depósito de Vilalén (26.058); campo de la fiesta y aparcamiento en Figueroa (147.253); ensanche del acceso a Chamadoira (24.733); local social de Filgueira (89.224);vial del Cádabo (14.171); Corredoira (35.402); campo de la fiesta de Almofrei (22.334); muro del Camiño Novo (9.500); acceso de Cuspedriños (14.566); casa do Pobo de Augasantas (53.155); y Casa do Pobo de Almofrei (30.739 euros)



Estas inversiones se complementarán con la construción del Centro Autonómico de Recuperación de Fauna Salvaxe (686.000 euros), el saneamiento integral de la parroquia de Tenorio (1,85 millones, la mejora de la PO-234 en el tramo de Augasantas (653.000), la humanización del acceso a la iglesia de Tenorio (120.000), la construción del enlace de Calvelo (720.000), la mejora de la vía Serrapio-N-541 (600.000), la depuración de aguas de Cerdedo (200.000), las acciones de ahorro energético y mejora de fuentes y lavaderos (120.000) y las mejoras viarias en Fentáns (110.000) y Vila de Arriba (192.000 euros).



Según el alcalde, Jorge Cubela, además, estos 6,2 millones de euros de inversiones garantizados podrían verse ampliados a lo largo de 2017, ya que están planteadas diversas gestiones "que teñen moitos visos de froitificar" y que podrían suponer la ampliación de la residencia de Cerdedo, que está finalizando el proceso de expropiación, la reforma de la Praza do Concello de Cerdedo, el depósito da Chamadoira, la renovación de la señalización informativa en los accesos por carretera, el saneamiento de A Longa, Vila de Arriba y Dorna, en la zona de Sacos, o la humanización de la Praza da Chan de Carballedo, que está cifrada en unos 700.000 euros.