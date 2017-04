El Corán, un libro sagrado del siglo VII "que no permite el terrorismo"

La religión musulmana recuerda que su libro sagrado, el Corán, data del siglo VII, entre los años 610 y 632. Está compuesto por 114 capítulos en lengua árabe, cada uno de los cuales contiene versículos.



Una de las cuestiones en las que más insiste la Comunidad Islámica de Pontevedra es que "el Islam no permite el terrorismo". Para ello se remite a las sagradas escrituras, según las cuales, el profeta Mahoma prohibe a los soldados el castigo con fuego y el asesinato. También se incentiva a los musulmantes para que no practiquen el maltrato animal.



"La gente que lee el Corán lo acepta más incluso que quien ya nació en el Islam, porque lo asume como algo que comprende y no como una cuestión religiosa que le ha venido dada por su origen o su familia", asegura uno de los usuarios de la mezquita pontevedresa.