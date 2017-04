La comunidad islámica destaca la ausencia de episodios de xenofobia en los colegios

La integración de los niños y jóvenes en los colegios, institutos y universidades se desarrolla "con normalidad", según la Comunidad Islámica de Pontevedra.



"Todos los niños estudian en colegios públicos. No hay ningún problema al respecto. Tienen los mismos derechos que el resto de estudiantes", cuenta Mohamed Bah, presidente del colectivo musulmán.



En los colegios el velo no es una cuestión conflictiva, ya que las niñas no lo comienzan a utilizar hasta que alcanzan la pubertad.



El caso de Wail, de 15 años



Wail, de 15 años, y sobrino de Mohamed Bah, estudia en el IES A Xunqueira II. Quiere estudiar Marketing y todo lo relacionado con este campo. Su hermana Omaima, de 11 de años, cursa sus estudios en el colegio A Xunqueira II.



El joven sonríe y niega rotundamente cuando se le pregunta si en alguna ocasión se sintió víctima de racismo o xenofobia. Su día a día solo difiere del de otros jóvenes de su edad en su alimentación y en la práctica religiosa. En su instituto solo hay dos jóvenes más musulmanes, pero eso no le impide sentirse plenamente integrado entre sus compañeros de estudios.



El sistema familiar islámico da derechos al marido, esposa e hijos y parientes "en equilibrio", tal y como asegura la comunidad pontevedresa.