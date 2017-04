"Aveloplan" recibe el apoyo de PP en su reclamación de un nuevo PXOM

La Asociación "Aveloplan" (Asociación de Vecinos Afectados pola Ausencia de Planeamiento Urbanístico Adaptado) logró el apoyo del PP en sus reivindicaciones y objetivos de la asociación que no son otros, afirman, "que los de tener un planeamiento adaptado a través de las herramientas legales para ello: un nuevo PXOM y las delimitaciones de núcleo". En su encuentro con el portavoz del PP, Jacobo Moreira, este les indicó que su petición "no es algo nuevo" dado que la "cola de problemas derivados de la falta de PXOM es larga y afecta a todo el municipio, no solo al núcleo de O Regueiriño", según explican desde el colectivo.



Respecto a la solicitud de tramitación de Delimitación del núcleo de O Regueiriño, que es la otra medida legal que plantea la asociación, el PP manifestó que contarán con su apoyo. Según "Aveloplan", Moreira afirmó que "sería un abandono político a los vecinos que no están pidiendo nada ilegal, sino la tramitación de herramientas legales para dotar a su vecindad de seguridad jurídica". La asociación recordó que las casas "irregulares" fueron construidas al amparo de un futurible núcleo propuesto por el Concello y aceptado por la Xunta en el avance del PXOM de 2010.