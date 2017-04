Villares atribuye los recortes para Galicia en los presupuestos a la "debilidad política de Feijóo"

El portavoz de En Marea, Luis Villares, achacó los "recortes" que el Gobierno estaría preparando para Galicia en los Presupuestos Generales del Estado a "una debilidad tremenda" del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Todos los recortes que llegarán a Galicia y que no llegarán, por ejemplo, a Cataluña, son una muestra de una debilidad política del presidente Feijóo que no es capaz de hacer valer los intereses de Galicia como país, ni los intereses de las mayorías sociales de Galicia", explicó.

Villares señaló que los presupuestos del Estado recogerán "recortes en materia de infraestructuras" y resaltó la "total ausencia de inversiones en materia ferroviaria, pero no solo el AVE", sino que también "echamos en falta un sistema de cercanías que vertebre el territorio" en Galicia. Pero además de las infraestructuras, lamentó que se va a tratar de un documento que no recoge "inversión social" que garantice el bienestar de las personas. Por lo tanto, lo calificó de "inaceptable" y un signo de esa "debilidad tremenda" de "quien en estos momentos ejerce más como delegado del Gobierno en Galicia que como presidente de este país".

El portavoz de Marea señaló que tanto esta formación en Galicia como como el grupo confederal en Madrid se posicionará a favor de unos Presupuestos Generales del Estado que "tengan un carácter social, redistributivo y desde luego más justo para Galicia". "Nosotros no pedimos ningún privilegio, solo lo que nos corresponde para poder desarrollar políticas económicas y sociales que reviertan en el beneficio de la gente y eso no se refleja en estos presupuestos", finalizó.

Villares realizó estas declaraciones durante una mesa redonda que se celebra en Placeres, Lourizán, organizada por Marea de Pontevedra. En ella se analizan alternativas de futuro para el litoral pontevedrés y la recuperación ambiental de la ría, así como su potenciación a través de un modelo económico alternativo centrado en el impulso del marisqueo y su potencial turístico. "Queremos una ría saneada, una ría en la que no haya macrodepuradoras, sino depuradoras en origen que puedan atender las necesidades de depuración", explicó Villares. "Queremos estimular el marisqueo y poner en producción toda la ría y queremos sacar a Ence de la ría", dijo el portavoz de En Marea. Villares considera que la planta de celulosa de Pontevedra y todo el modelo forestal creado en torno a ella "no está generando ninguna riqueza sino que lo único que aporta es destrucción de carácter social, ambiental e incluso de carácter económico". "Es un engaño que nos están intentando someter, esa creación de riqueza es falsa porque está evitando que afloren otras economías alternativas".

Recordó que tienen en marcha ya varias iniciativas a nivel parlamentario para intentar mejorar la situación de la ría de Pontevedra y de Lourizán. Una primera batería tiene como objetivo combatir la prórroga concedida a Ence por 60 años más y que califica como "manifiestamente ilegal", dado que se acordó "en un momento en el que el Gobierno estaba en una situación de interinidad y no respondía ante ningún otro poder del Estado". "Eso nos parece algo ilícito e inaceptable en términos de ética política", aseguró.

En segundo lugar, existen otras propuestas registradas en materia ambiental y de estímulo de los sectores marisquero y pesquero en relación con la puesta en marcha de un sistema de depuración de aguas que permita la recuperación ambiental de la ría.