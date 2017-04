Rey destaca la relevancia de Caldas en la campaña turística de las Rías Baixas

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, valora la campaña turística Rías Baixas para este año que lleva a cabo la Diputación, por lo que representa para esta villa termal. Rey, que acudió al acto celebrado en Vigo, destaca que el Concello de Caldas como destino turístico de las Rías Baixas "tiene mucho que aportar ya que está dentro de las diferentes temáticas que vertebran los ejes de la campaña.



Recuerda el regidor que Caldas es un concello que forma parte del Camiño Portugués, siendo final y comienzo de etapa. Además, apunta que uno de los platos fuertes de esta iniciativa turística es la promoción de los "RíasBaixasFests", en el que Caldas participa con dos citas este verano: el Festival Cultura Quente y el Festival PortAmérica.



Otro de los ejes de la campaña turística es la promoción del viño con D.O. Rías Baixas, del que Caldas de Reis forma parte como territorio de O Salnés. En el marco de Cultura Quente, el Concello hace años que organiza la "Mostra da Cultura do Viño", encuentro en el que se dan cita pequeñas bodegas artesanales que cuentan con la D.O. Rías Baixas.



En lo concerniente a la excelencia turística SICTED, se entregó este certificado de calidad al Hotel Rural Torre do Río, ubicado en Caldas y que conforma un conjunto de interés patrimonial, ya que se ubica en los edificios que formaron parte de la antigua fábrica textil y que fue pioneira en España en la fabricación de papel continuo de mediados del siglo XIX.



El alcalde alabó esta campaña de promoción de la Diputación por su beneficio en el desarrollo turístico de los concellos.