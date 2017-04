El PP basa su acusación sobre la contratación en la Festa do Mar en un informe municipal

El PP de Poio asegura que uno de los informes facilitados por los técnicos municipales indica que el concejal de Turismo, Xosé Luis Martínez, "altero con una llamada y un correo electrónico"el proceso de contratación público en la Festa do Mar de 2014. Este proceso iba a ser "transparente y legal", según el líder local, Ángel Moldes.



Para Moldes, ese documento junto a otros aportados por la secretaría, la intervención y los técnicos de contratación del Concello señalan "irregularidades" en la gestión del evento festivo. "Son documentos, no palabras. Por eso hubo una denuncia ante la Fiscalía y por eso hay ahora una investigación en curso", recalcó.



El portavoz popular pidió al BNG que "no mienta" sobre la supuesta prevaricación administrativa. Según aseguró Moldes en una rueda de prensa celebrada ayer, el grupo nacionalista trató de "engañar" a los vecinos en las explicaciones que dio sobre el auto emitido por el Juez de Instrucción a Xosé Luis Martínez, concejal de Turismo, en el que le emplaza a acudir a declarar el 4 de mayo.



"Una prevaricación no es una falta administrativa como ellos dicen, sino un delito", recalcó Moldes, que manifestó que la intervención del BNG "no hace más que hacer que la desconfianza de los vecinos crezca", porque "es ridículo que aleguen que afecta solo a puestos de rosquillas".



De este modo, Moldes añadió que "el PP ni imputa ni acusa" y no "ha jugado sucio". "No entramos en la denuncia como parte interesada ni hicimos nada público cuando supimos que el caso entraba en fase de instrucción porque respetamos la presunción de inocencia", argumentó. "Pero no podíamos permitirnos ser cómplices de esto", afirmó.



"Si después de 22 años, el BNG cree que el Concello es su finca privada, nosotros tenemos que ser responsables", aclaró antes de añadir que no pedirán dimisiones porque respetan la presunción de inocencia. "Allá cada uno con su nivel de exigencia. El BNG en este tipo de casos se dedicó a solicitar bajas sin antes comprobar si había culpabilidad o no, sino que se lo pregunten a Ana Pontón. Ahora esperamos que siga el mismo criterio con los de su partido", recalcó Ángel Moldes. "Pero nosotros no vamos a salir con una pancarta", informó ángel Moldes.



Asimismo, Moldes también hizo "cómplice" del posible caso de prevaricación al alcalde, Luciano Sobral. "Por él pasan todos los papeles y es el máximo responsable", expuso antes de recordar que este tipo de actos "son habituales" porque en la Festado Mar de 2016 también hay "irregularidades".