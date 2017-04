Piden inversión para la "ruta del presidente"

En el pleno de la Diputación Provincial de ayer se debatió una moción del PP para pedir la recuperación del plan de mantenimiento anual de las rutas de senderismo accesibles de la comarca de O Salnés. El diputado popular Luis Aragunde señaló específicamente a la ruta da Pedra e da Auga, a la que denominó la "ruta del presidente", en referencia a los habituales paseos que Mariano Rajoy hace por este paraje.



La moción fue rechazada por el PSOE y el BNG, que argumentaron que en toda la provincia existen senderos accesibles que merecen el mismo tratamiento y no un "trato privilegiado" con el que, a juicio del vicepresidente César Mosquera, se trató a la comarca de O Salnés durante la etapa de gobierno de Rafael Louzán.



Además, Mosquera señaló que no se va a actuar en esta senda "ni en ninguna" ya que son los ayuntamientos los que deben decidir el destino de los fondos que reciben, criticando la preocupación de los populares por el mantenimiento de una única ruta "porque es la del presidente".



César Mosquera expresó su "estupor" por "tener que escuchar que porque va a pasar por allí un pontevedrés de pro se debe invertir más; escuchar hablar de gente más importante y menos importante y que según quién vaya por allí hay que alfombrar el camino o no, es impresentable"; algo que el vicepresidente provincial relacionó con la etapa del anterior presidente provincial, Rafael Louzán que "barría para O Salnés, por decirlo de una manera suave".



Mosquera lamentó que el PP provincial pretenda mantener los viejos privilegios, para beneficiar a unos en perjuicio de otros". La presidenta, Carmela Silva, también añadió que en el convenio existente para el mantenimiento de los senderos accesibles de O Salnés la Xunta aportaba "cero euros", según recoge un informe del interventor y la maquinaria fue "destinada a las Pousadas do Salnés".