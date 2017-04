O Museo expón por primeira vez debuxos de "Fantásticas Criaturas" de Maruja Mallo

Co gallo do Día das Artes Galegas, adicado neste 2017 a Maruja Mallo, o Museo expón por primeira vez dous debuxos de corte surrealista da serie "Fantásticas Ciraturas". Os organizadores sinalan que a particularidade destas obras é que se atopan en dúas caras dunha mesma folla, de xeito que se deseñou unha montaxe específica para a sua exhibición, "inseríndoos nunha estrutura que permite que se vexa cada debuxo por un dos lados. Ademais, a sala na que se atopan estas tres obras reorganizouse para que dialoguen con otras doutros artistas do mesmo momento histórico" que a autora de Viveiro.



O Museo ten, como lembrou o seu director, Carlos Valle, poucas obras de Maruja Mallo "pero son de gran importancia".



A montaxe específica das obras de "Fantásticas Criaturas" poderá verse no terceiro andar do Sexto Edificio. Polo que atén ás actividades complementarias, hoxe ás 18 horas, todos os interados poderán participar na presentación desta mini mostra na que a Cabeza de negra de Maruja Mallo estará acompañada dos dous debuxos e en diálogo coas doutros artistas coetáneos.



Asemade, os venres 7,21 e 28 de abril, tamén ás 18 horas, iniciarase un percorrido denominado Faladoiro con Maruja Mallo. Os seus responsables suliñan que busca "dar a coñecer a esta artista dunha forma diferente a partires de fotografías, obxectos, poesía e imaxes. Tras o faladoiro farase un itinerario pola colección do Museo facendo pequenas paradas diante da obra de artistas vinculados con Maruja Mallo".



No roteiro amosaranse, engaden, "obras de surrealistas galegos cos que Maruja Mallo tivo relación, como Eugenio Granell ou Urbano Lugrís; obra de seu irmán, o escultor Cristino Mallo; de amigos da xeración do 27 como Dalí e debuxos de Alberti, que tamén se rescataron do arquivo do Museo para esta ocasión; ou de Benjamín Palencia, co que formou parte da chamada Escuela de Vallecas".