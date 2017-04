El mercadillo regresa a Barro con cerca de un centenar de puestos

El tradicional mercadillo de Barro regresa mañana, domingo, después de varios meses de suspensión al no renovar el Concello la gestión de esta feria al clan de los Morones en mayo del pasado año.



Serán cerca de un centenar de ambulantes los que instalarán sus puestos y el Concello, quien pasa a gestionar este evento, espera que recobre la animación que tuvo anteriormente.



Los ambulantes que ya habían estado con anterioridad y que han decidido regresar a la feria recuperarán su ubicación si así lo desean o de lo contrario podrán pedir mejora, pero solo tendrán ese derecho adquirido los que se inscribieron antes del pasado día 6, según destacan desde el Concello.



El trámite se hará a través de un sorteo para aquellos otros 57 que son de nueva inscripción.



La localización de los puestos en el entorno de O Pazo estará señalizada con una marca en el suelo o bordillo y habrá un espacio de un metro entre cada puesto. Ocupará una superficie aproximada a 900 metros lineales.



Mañana por la tarde comienza así una nueva etapa en el mercadillo de Barro donde se exigirá toda la documentación y se hará cumplir la ordenanza municipal, que, en todo caso, no se descarta revisar para adaptarla a la nueva situación.



El alcalde, José Manuel Abraldes, destaca la importancia que para Barro tiene esta feria y señala que la variedad de puestos hará que vuelva a ser masiva la presencia de gente y por lo tanto, la revitalización del mercadillo sea una realidad.



Así pues, el mercadillo de Barro regresa a la tarde de los domingos, descartándose su celebración por la mañana para no competir con el potente mercadillo de Padrón a donde acuden cientos de personas.