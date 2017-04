Juzgan a una red por introducir 54 kilos de cocaína ocultos entre plátanos por el puerto

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, juzgará la semana próxima a una supuesta red dedicada a la introducción de importantes cantidades de cocaína en contenedores a través del puerto de Marín. La Fiscalía Antidroga de Pontevedra sitúa como jefe de este grupo a uno de los narcos más buscados del momento, según destacó la Guardia Civil en el momento de su detención. Se trata del granadino Antonio Manuel Baselga Izquierdo, condenado en 2006 a 17 años de cárcel por narcotráfico, pena que no había comenzado ni tan siquiera a cumplir cuando fue detenido por este nuevo alijo interceptado en Marín. De hecho, cuando fue detenido en esta localidad en 2015 estaba siendo buscado por la Justicia desde 2006.



Según el fiscal antidroga, Baselga Izquierdo era quien disponía de los contactos en Sudamérica con los cárteles que proveían la cocaína y negociaba con ellos las cantidades de droga y su precio. Contaba con J L. B. como su mano derecha, según la acusación pública, y con otros dos implicados (A.M. V. y J. L. P.) desempeñando otras funciones de organización, siendo el último de ellos el supuesto encargado de llevar la droga, una vez fuera del Puerto de Marín, hacia el lugar reservado para su ocultación hasta que comenzase a ser distribuida.



La organización contaría con otros dos hombres encargados de realizar las gestiones pertinentes para sacar la droga de manera subrepticia del puerto de Marín, el ruso Alexander Sinitsyn (recientemente condenado por la Audiencia de Pontevedra por su implicación en el clan de Vázquez Roma) y el morracense Álvaro Castro Santos, condenado ya en otras dos ocasiones por la Audiencia Nacional a 10 y 7 años de prisión por tráfico de drogas.



El fiscal pide una pena de 18 años y medio de prisión para Baselga Izquierdo por narcotráfico y falsedad documental (tenía una identidad y documentación francesa falsa cuando fue detenido), así como 13 años para A. M.V por estos mismos delitos. Pide penas de diez años y seis meses para el resto de los imputados y 11 años y medio para Castro Santos al aplicarle el agravante de reincidencia.



Según el fiscal, la red preparó un primer envío de cocaína a través de contenedores por el puerto de Marín el 5 de mayo de 2014, llegando incluso Baselga a desplazarse al puerto para intentar sacar la droga sin conseguirlo. Y es que en el contenedor en el que se esperaban encontrar los fardos ya no había nada al haber sido interceptada la droga en Panamá. Tras este primer envío frustrado, comenzaron a organizar un segundo transporte que viajaba camuflada entre una carga de fruta lícita, concretamente plátanos. Así, el 22 de octubre de 2014 llegó a Marín el buque con la droga, siendo localizados por la Guardia Civil los 54 paquetes de un kilo cada uno que contenían cocaína.