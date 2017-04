El gobierno plantea a la oposición plenos a celebrar los viernes con un máximo de dos mociones por grupo

Los grupos políticos con representación en la Corporación de Pontevedra celebraron ayer una reunión de la Comisión de Régimen Interior en la que se siguieron dando pasos para intentar consensuar una fórmula que permita aligerar el contenido de los plenos y que esos no se conviertan en sesiones interminables y "plomizas", en palabras del edil responsable del área, Vicente García Legísima.



Los representantes de los partidos de la oposición recibieron una propuesta del gobierno local sobre la que se debería empezar a trabajar. No es una propuesta cerrada y el gobierno pidió que en la próxima reunión de la comisión cada grupo aporte una lista de posibles cuestiones a modificar o negociar con respecto a la postura inicial del ejecutivo.



Esta propuesta traslada la celebración de los plenos al antepenúltimo viernes de cada mes en horario de 11 horas. También se señala que a cada sesión plenaria se pueda llevar un máximo de 10 iniciativas, incluidas proposiciones y mociones de tal forma que cada grupo presentará dos. En cuanto a las intervenciones, se plantea que estas sean cronometradas, hablando en primer lugar el grupo político autor de la iniciativa por un máximo de cinco minutos, con un turno de réplica de tres minutos para cada grupo. Se podrá abrir una segunda ronda de intervenciones con un máximo de tres minutos para el proponiente y los restantes dispondrán de otros dos minutos por grupo de réplica. Por último, el grupo autor de la moción dispondrá de otros tres minutos finales para cerrar el debate.



En cuanto a los ruegos y preguntas, la propuesta del gobierno local no incluye una limitación en cuanto al número de interpelaciones pero sí establece un tiempo máximo de cinco minutos para su formulación y, si el gobierno quiere responder, dispondrá de otros cinco minutos para hacerlo.



Habrá que esperar a ver cuál es ahora la respuesta de la oposición a esta propuesta del ejecutivo, si bien el PP siempre defendió un reparto en el número de mociones proporcional a la representación que cada partido tiene en número de concejales en la Corporación.