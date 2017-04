Las familias sin ingresos dispondrán de una renta social municipal para cubrir necesidades básicas

El Concello de Pontevedra espera activar este año una renta social municipal, cumpliendo así el compromiso alcanzado por el gobierno local del BNG con Marea Pontevedra para obtener el apoyo de este grupo político en la aprobación de los presupuestos de este año.



La partida presupuestaria que hará posible esta iniciativa estará ya disponible tras la aprobación en el próximo pleno de una modificación de crédito por valor de 2,7 millones de euros, de los que una partida de 400.000 euros irán destinados a esta iniciativa planteada por el grupo de Marea.



Con la partida presupuestaria ya disponible, el portavoz de este grupo municipal, Luis Rei, presentó ayer una propuesta de ordenanza para regular la concesión de esta renta social que ahora deberá ser consensuada.



El borrador de Marea, que tiene como base las ordenanzas ya aprobadas en los concellos de Santiago y A Coruña, plantea una renta social que se puede cobrar durante un espacio de doce meses y que se destina a la unidad familiar. Sería además incompatible con la percepción por parte de alguno de los miembros de dicha unidad famliar de una Risga o de una pensión no contributiva. El objetivo de esta renta sería garantizar que las familias que no disponen de ningún tipo de ingreso (o que no disponen de los suficientes) para garantizar necesidades vitales "básicas" como alimentación, vestimenta, techo o servicios y suministros básicos en el hogar. Los solicitantes también deberían ser vecinos del municipio de Pontevedra con una antigüedad de al menos seis meses. La cuantía de la prestación se calculará por unidad familiar y en base al IPREM, que marcará el mínimo a percibir para una familia de un único componente y que sería según la propuesta de Marea de 532 euros, hasta un máximo del 150% sobre el IPREM para las familias con seis o más miembros. Por ejemplo, una "unidad de convivencia" de 5 miembros percibiría 745 euros al mes. Marea señaló la necesidad de buscar fórmulas para poder prorrogar esta renda una vez agotado el año inicial si la situación de desamparo persiste y los informes de los Servicios Sociales así lo aconsejan.



Según explicó Herminia Dios, de Marea Pontevedra, la consignación para este año de 400.000 euros permitiría la concesión en el municipio de un total 48 familias de 4 miembros durante un año. Los cálculos realizados en base a las estadísticas disponibles indican que en Pontevedra serían actualmente en torno a 40 las familias que ya no disponen de ningún tipo de ingreso y que subsisten gracias a las ayudas de entidades sociales, por lo que la partida sería suficiente para este año. No obstante, Luis Rei señaló que esta renta debería tener vocación de continuidad y habría que aumentar la disponibilidad presupuestaria en años venideros. Rei confía también en que los primeros beneficiarios pudieran contar con esta prestación ya en verano o como muy tarde a principios del otoño de este mismo año. Tras la aprobación en el próximo pleno del 7 de abril de la partida presupuestaria, se publicará en la web del concello, deberá recabarse informe de la Xunta en un plazo de tres meses, recibir también los informes de los servicios técnicos del Concello, pasar por comisión informativa y, finalmente, recibir la aprobación inicial del Pleno, antes de su publicación en el BOP.



El portavoz de Marea destacó que esta iniciativa es la prueba de que se puede realizar una "oposición útil" y cree que será fundamental para que Pontevedra "salga del furgón de cola" de los municipios de España en cuanto a gasto social, situación que le valió el premio de "corazón de piedra", como recordó ayer el propio Luis Rei.