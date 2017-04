Ángel Moldes también salió al paso de las críticas del BNG a su grupo político. El pasado jueves, los nacionalistas aseguraron que el PP "critica" la Festa do Mar porque sigue una estrategia "sucia" para "llegar a la alcadía".



Moldes recordó que los populares son el grupo "con más concejales" en el Consistorio, por tanto no tienen "menos apoyo vecinal".



Asimismo, recalcó que el BNG no debe usar la Festa do Mar para "defender al sector marítimo" de la localidad: "Si tanto defienden al mar, que cuiden las playas y el marisqueo. Nos acaban de cerrar al baño la playa de Raxó y los polígonos de mejillones están como están".