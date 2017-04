El Concello proyecta la mejora de los viales de acceso a la iglesia de Santa María do Campo

El gobierno local de Marín proyecta una mejora del camino de acceso a la iglesia de Santa María do Campo, con un presupuesto de 67.392,43 euros. Para ello elaboró un proyecto básico y de ejecución cuya finalidad es la de "recuperar, dignificar y poner en valor" el entorno de la iglesia de Santa María do Campo y el conjunto etnográfico que la rodea.



En la actualidad el estado del pavimento del vial municipal de acceso a la iglesia se encuentra muy deteriorado, con numerosos baches e irregularidades, tanto en la superficie revestida de hormigón, como en las zonas que tienen losas de piedra mal asentadas, incluso en la parte final que es de tierra y que ocasiona tropiezos y alguna que otra caída entre los transeúntes, como explica el propio gobierno local.



Otro problema añadido -expone el proyecto-, es que en días de lluvia, una parte importante de las escorrentías procedentes de la carretera provincial se vierten hacia el camino municipal, al no existir ningún sumidero o rejilla de recogida de aguas pluviales en el encuentro entre ambos viales, lo que dificulta aún más el paso de las personas, que se ven obligadas a sortear charcos y pequeños regueros de agua.



La localización de las dos zonas sobre las que se pretende intervenir son, por un lado el vial de titularidad municipal y por otro el de titularidad provincial.



El primero tiene una superficie de 140,60 metros cuadrados, mientras el tramo de la carretera provincial abarca una superficie de 285 metros cuadrados.



El camino de acceso a la iglesia, de titularidad municipal según el inventario de bienes, se sitúa sobre un suelo calificado como zona de ampliación de núcleo rural de Ameal-Oubiña, tal y como se puede comprobar en el plano se situación sobre el PXOM.



La carretera asfaltada de titularidad provincial, conocida como EP-1202, comunica el núcleo de Seixo con la parroquia de San Tomé de Piñeiro.



Las dos zonas sobre las cuales se pretende intervenir están integradas en el entorno de protección de varios bienes catalogados, en concreto un horreo, la propia iglesia de Santa María do Campo y una casa particular.



Reductor de velocidad



En este proyecto se incluye, además de la mejora del camino de acceso a la iglesia, un reductor de velocidad sobre el vial de titularidad provincial.



Todo ello con un plazo de ejecución de un mes y medio (6 semanas) para la correcta realización de la totalidad de las obras.



"Es una obra que será aprobada en cuanto esté autorizada por Patrimonio, y que se solicita de acuerdo a lo establecido al Plan Concellos de la Diputación para este año 2017, tal y como ha sido solicitada", expone el gobierno local.