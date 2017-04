Caminando por la donación

Más inscritos hasta el momento que en la ya multitudinaria anterior edición (en la que participaron unos 1.200 caminantes), solicitudes de información desde Hawái y una nueva mascota, Ponti, que acompañará a los caminantes hasta Santiago. Son las novedades de la Pontevedrada, la marcha solidaria para promover la donación que se celebrará el próximo día 29.

Hasta Hawái ha llegado el interés por la Pontevedrada, la marcha solidaria y no competitiva para promover la donación que se celebrará el próximo 29 de abril. Los "marchosos solidarios", como los denomina la organización, partirán a las 20 horas de la plaza de A Ferrería para llegar a la mañana siguiente a la plaza del Obradoiro tras recorrer 63 kilómetros.



Hasta el momento ya se han inscrito 536 participantes (100 más que la pasada edición por estas fechas), entre ellos caminantes de países europeos y de distintas comunidades españolas.



Un año más, no es obligatorio completar la ruta sino que cada participante podrá caminar a su ritmo y completar el tramo que desee en función de sus capacidades. Y es que de nuevo en la Pontevedrada participarán senderistas de todas las edades, desde escolares a mayores, deportistas o personas con discapacidades diversas, que suman esfuerzos para promover el altruismo y salvar vidas.



A fin de facilitar la caminata, el recorrido incluye breves paradas de descanso nocturno en los concellos de Barro, Caldas de Reis, Valga y Padrón. De nuevo los senderistas contarán con cobertura en ruta con vehículos de la organización y la marcha contará con la colaboración de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local, además de voluntariado de la Asociación de Amigos de la Pontevedrada (Asampo).



Raúl Álvarez, vicepresidente de la Pontevedrada, señaló que entre las novedades figura el mayor número de inscripciones y que "vamos a tener un pequeño cariño con los marchosos que es un corazoncito que hemos ideado, que se llama Ponti, y que lo vamos a ceder para que cada uno lo vaya llevando un tramo a ver si logramos que llegue a Santiago de Compostela".



Inscripción online



El plazo de inscripción finalizará tres días antes de la marcha, el miércoles 26 de abril a las 22 horas. Ha de formalizarse online a través de pontevedrada@gmail. com o los teléfonos 619566303 o 620821567, haciendo constar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, mail y localidad de residencia habitual. "Este año no vamos a tener esa posibilidad de inscribirse a última hora en la plaza de A Ferrería", recordó la organización.



La Pontevedrada llega este año a su séptima edición y la organización confía en revalidar el éxito de anteriores entregas (el pasado año participaron en la marcha más de 1.200 caminantes). Dado este crecimiento progresivo, Asampo, organizadora de la ruta, "optó porque cada inscripción venga acompañada de una aportación solidaria de 5 euros, de la que están exentos los menores, para dar viabilidad organizativa a la marcha y colaborar con esta asociación sin ánimo de lucro, que fomenta la donación durante el resto del año con mesas informativas y otros eventos públicos".



Elena Gondar, integrante de la Asociación de Amigos de la Pontevedrada, explicó que "lo más llamativo es que se han interesado hasta de Hawái, no se si finalmente se han podido inscribir, pero si desde algún país de Europa, imagino que han conocido la Pontevedrada por las redes sociales, que tienen mucha potencia".



De nuevo la marcha solidaria cuenta con colaboraciones de instituciones, empresas y particulares, además de haber repercutido en un incremento de la donación de sangre, órganos y tejidos. Elena Gondar señala en este punto que "si que se nota que después de cada edición de la Pontevedrada recibimos información oficial conforme ha habido un aumento importante".