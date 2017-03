Sobral acusa al PP de "usar una estrategia sucia"

Durante la comparecencia de ayer en Casal de Ferreirós, los concejales del BNG explicaron el motivo de la citación de Xosé Luis Martínez, pero también atacaron al Partido Popular de la localidad, al que acusaron de usar "una estrategia sucia".



El alcalde, Luciano Sobral, recalcó que el PP no cuenta con el apoyo de la gente en el municipio y por eso busca "el brazos ejecutores para llegar a la alcaldía". "Es muy triste que el PP judicialice la vida política, pero vemos que no lo queda otra. Lleva intentando gobernar 22 años y no lo ha conseguido", recalcó Sobral.



El alcalde aseguró que esta denuncia no les va a "doblegar" y seguirán "con la cabeza muy alta" porque gobiernan con "honradez, entrega y compromiso" aunque reconoció que, "obviamente", cometen "errores".



Para el regidor, el proyecto del bipartito "logró alcanzar metas muy importantes como la celebración de la Festa do Mar", que es un evento "con un seguimiento "masivo". "Nos preocupa mucho más que traten de acabar con la Festa do Mar que la denuncia. El verano es una época fundamental para la economía del municipio y el evento funciona como un dinamizador absoluto", explicó el regidor, a lo que Martínez añadió que "por eso el PP tiene esa manía con esta celebración".