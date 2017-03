Restos de ADN vinculan al acusado con el robo violento a una familia en su chalé de Vilanova

"No he estado nunca en la comunidad de Galicia". Con estas palabras el acusado de asaltar el chalé de un conocido constructor en Baión, Vilanova de Arousa, se declaró ayer inocente durante el juicio que se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Según el fiscal, el procesado, W. F. L. y de origen sudamericano, participó en el asalto a la vivienda junto a otras tres personas que no pudieron ser identificadas. Restos de ADN y una huella dactilar en una de la bridas con las que ataron a las víctimas son dos de las pruebas que resaltó el Ministerio Público para incriminarlo.



Sin embargo, W. F. L. justificó la presencia de su ADN en una de las bridas en que actualmente está cumpliendo una pena de 4 años de prisión por una anterior etapa en la que estuvo "siempre rodeado de personas que se dedican a este tipo de cosas" y que por eso "mis huellas pueden aparecer en cualquier lugar en donde hayan estado estos criminales", dijo.



El fiscal, al término de la vista oral, mantuvo su petición de condena de 16 años y 8 meses de prisión por los delitos dedetención ilegal y robo con violencia en casa habitada. La defensa pide la absolución.



En el juicio también declararon las víctimas de este robo, un constructor, su mujer, su hija y su nieto (no fue necesario que el menor declarase ante el tribunal). El empresario explicó como aquella noche del 4 de febrero de 2015 se encontraba en el salón de su casa viendo el telediario, sobre las 21.30 horas, cuando cuatro personas que se cubrían el rostro y vestían túnicas negras irrumpieron en el interior de la vivienda armados "dos con cuchillos y otros dos con pistolas" y "me pusieron un cuchillo en la garganta y me empujaron al suelo". "Me dijeron que estuviera callado y que si colaboraba no me iban a hacer daño", añadió. Explicó que hablaban en castellano con acento sudamericano y que utilizaron bridas para atarles las manos. Recuerda que se desvaneció cuando escuchó el coche de su hija que llegaba a casa con su nieto cuando los cuatro asaltantes ya estaban en el interior de la vivienda. Esta mujer relató que a ella la esperaban tras la puerta y que, tras abordarla dos de ellos, también la maniataron. Al niño no lo ataron.



Explicó que tras desvalijar la casa sin apenas hacer ruido huyeron y fue entonces cuando el niño le pudo proporcionar unas tijeras con las que esta mujer liberó también a sus padres, que permanecían atados de pies y manos, salvo el padre, que había logrado liberarse los pies. "Me dijeron que no se me ocurriese avisar a la Policía hasta pasado un tiempo o que sino irían a por mí", añadió la hija del matrimonio. Los ladrones obtuvieron un botín de unos 55.000 euros en joyas, dinero en efectivo y abrigos. Las víctimas y un testigo solicitaron declarar detrás de un biombo para no ser vistos por el acusado.



También declaró en el juicio un testigo que observó en las inmediaciones del chalé un coche cuyo modelo, color y algunas de las letras de la matrícula, coincidían con uno que había tenido en propiedad la persona que se sentaba ayer en el banquillo de los acusados. Él acusado insistió en negar los hechos, dijo que no podía ser su coche dado el suyo no tiene los cristales tintados como refiere el testigo. Asegura que trabaja como pintor y que nunca utiliza bridas.