El PP provincial, contra la rebaja del IVA a los toros

El PP provincial de Pontevedra se ha sumado a la propuesta presentada por Son-Marea en el pleno de la Diputación, contra la rebaja del IVA cultural al "entramado taurino". De esta forma, con los votos de la bancada conservadora, todos los grupos del pleno de la Diputación de Pontevedra se han posicionado en contra de la rebaja del IVA a las corridas de toros.

Con este voto unánime, la institución provincial se convierte en la primera administración pública en rechazar el anuncio del Gobierno central sobre esta rebaja del IVA al espectáculo taurino, incluida en los Presupuestos Generales para 2017.

La moción aprobada fue defendida por el diputado de la coalición SON, Xosé Lois Jácome, y, con sorpresa, contó con el apoyo unánime de la corporación, evidenciando la falta de concordancia con una idea que somete a los espectáculos taurinos al mismo tipo impositivo que los conciertos, las obras de teatro, el ballet, o las representaciones teatrales.

La propuesta aprobada tiene una cierta carga simbólica, ya que Pontevedra es la única provincia gallega donde se realizan eventos tauromáquicos.

Otro de los asuntos abordados en el pleno fue la moción del PP para pedir la recuperación del plan de mantenimiento anual de las rutas de senderismo accesibles de la comarca de O Salnés.

El diputado popular Luis Aragunde señaló específicamente a la ruta da Pedra e da Auga, a la que bautizó como la "Ruta del Presidente", en referencia a los habituales paseos que Mariano Rajo hace por este paraje.

La moción fue rechazada por el PSOE y el BNG, que argumentaron que en toda la provincia existen senderos accesibles que merecen el mismo tratamiento y no un "trato privilegiado" con el que, a juicio del vicepresidente César Mosquera, se trató a la comarca de O Salnés durante la etapa de gobierno de Rafael Louzán.

Además, Mosquera señaló que no se va a actuar en esta senda "ni en ninguna" ya que son los ayuntamientos los que deben decidir el destino de los fondos que reciben, criticando la preocupación de los populares por el mantenimiento de una única ruta "porque es la del presidente".

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, también añadió que en el convenio existente para el mantenimiento de los senderos accesibles de O Salnés la Xunta aportaba "cero euros", según recoge un informe del interventor y la maquinaria fue "destinada a las Pousadas do Salnés".