La plataforma de afectados por la hipoteca intenta frenar el desahucio de 30 familias de la comarca

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra trabaja en estos momentos con 30 familias de la comarca para frenar su desahucio por impago de las "letras" de sus viviendas o del alquiler. Solo el año pasado, el colectivo logró parar ocho lanzamientos.



Integrantes de la PAH entregaron en el registro del Concello de Pontevedra un documento en el que instan a la corporación municipal a apoyar, con su aprobación el próximo pleno, los cambios legislativos pertinentes que favorezcan, de hecho, el derecho a la vivienda. Se trata de una campaña a nivel nacional puesta en marcha por las diferentes plataformas y que, posteriormente, se trasladará a los gobiernos autonómicos y, por último, al central.



"Desde la PAH se está realizando una campaña a nivel estatal por el derecho a la vivienda denominada Ley de Vivienda de la PAH. Dicha campaña tiene como finalidad la modificación de leyes que permitan conseguir la aplicación efectiva del artículo 47 de la Constitución, donde se habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", asegura la plataforma en el escrito.



Son cinco los puntos que se reclaman para hacer frente a la "emergencia habitacional". El primero de ellos es la dación en pago retroactiva, con mecanismos de segunda oportunidad para concederla, así como la condonación de la deuda. También se reclama la eliminación de cláusulas abusivas y la compensación económica por las mismas.



El alquiler alcanzable es otra de las cuestiones que se piden en el documento, con una ampliación a un mínimo de cinco años y fórmulas en las cuales el contrato "solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia". "Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población".



"Stop desahucios" es el título del tercer punto. Para la plataforma es imprescindible establecer una moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, así como obligar a los bancos de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un lanzamiento. En este sentido, reclaman ayudas para pagar el alquiler para los propietarios que así lo necesiten. En este apartado, asimismo, inciden en la obligatoriedad de la Administración pública para ofrecer realojos mismo frente a casos de ocupación.



La cuarta cuestión se refiere a la vivienda social. A este respecto, la PAH solicita que se incremente el parque público de vivienda de este tipo y que los alquileres sociales no superen el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.



Por último, el quinto punto, reclama que se garanticen los suministros básicos impidiendo que se corten el agua, la luz y el gas sin tener antes información sobre la situación económica de los afectados. De este modo, y al igual que en el caso de los alquileres, se pide una tarifa social de pago en función de la capacidad adquisitiva. "No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las empresas suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar", destaca la PAH.



"No vale de nada que tengas techo pero que estés a oscuras y sin agua. Pedimos unos mínimos y unos básicos para garantizar la vivienda en este país", se lamentó María Fernández, una de las portavoces de la PAH que participó en la entrega del documento en el registro pontevedrés.



"Esperamos que los políticos de Pontevedra lo firmen y lo aprueben en el pleno", aseguró. "Lo que no puede ser es que lo aprueben todos los ayuntamientos pequeños y que después a nivel nacional se frene. Eso es un sin sentido. Lo vemos con muchos partidos. A nivel local apoyan pero en áreas grandes no porque alegan que tienen sus propias medidas", se lamenta.



La plataforma ha pedido una reunión con todos los grupos políticos de Pontevedra para abordar el tema y que espera mantener próximamente. "Hemos invitado a todos", indica María Fernández.



"En España el número de desahucios desde 2008 no ha bajado. Esto tiene que parar", se lamenta.



Para la PAH Pontevedra la creación de vivienda social es uno de sus objetivos prioritarios y una de las cuestiones que más separa a este país de los del resto de Europa. "La media de viviendas sociales en Europa es de un 30 o 35 por ciento, mientras que aquí estamos en el 1 por ciento", recuerda la portavoz del colectivo social.



El colectivo concluye que la ley es muy lenta respecto a los derechos de los consumidores.