El fiscal pide tres años y medio de cárcel por una estafa a una empresa dezana

La Fiscalía solicita una pena de tres años, seis meses y un día de cárcel para B.T.B., el presunto estafador a socios de Prefabricados Deza. Pese a que en el señalamiento el agente del ministerio público pedía dos años de prisión, tras el juicio oral llevado a cabo ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra se aumentó la petición al considerar que el acusado realizó una estafa "de libro" a tres socios liquidadores "con pocos conocimientos".



Los hechos se remontan al año 2013, cuando según todas las partes, Benito T.B., supuesto gestor inmobiliario, contactó con la empresa Prefabricados Deza, interesada en vender una parcela y una nave industrial.



La teórica estafa tuvo lugar cuando, en un viaje a Madrid, los socios aportaron 170.000 euros en efectivo como muestra de la liquidez para pagar a los intermediarios, uno de ellos B.T.B., que recontó el dinero antes de emprender el viaje y después no lo volvió a ver, según sus propias palabras.



Los estafados relataron que durante la reunión, un representante del grupo comprador "dio el cambiazo a los sobres". Una vez finalizó la reunión, la transferencia no llegó, pero B.T.B. pidió a los miembros de la cooperativa no abriesen el sobre "para no tirar abajo la operación". Un mes después, los socios se dieron cuenta de que dentro del sobre no estaba el dinero.