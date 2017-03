El edil de Turismo declarará ante el juez por posible prevaricación administrativa

El concejal de Turismo y Personal, Xosé Luis Martínez, tendrá que ir a declarar al Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra el próximo 4 de mayo. Ayer, el grupo municipal del BNG compareció para informar del proceso de investigación que el juez está llevando a cabo por un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con los procesos de contratación en la Festa do Mar de 2014.



La investigación llevada a cabo por el juez surgió a raíz de una denuncia del PP contra el alcalde, Luciano Sobral, y el propio edil de Turismo, Personal, Seguridad Ciudadana y Movilidad ante la Fiscalía. El alcalde, Luciano Sobral, recalcó junto a su equipo de gobierno que "el procedimiento ya está solventado y, en parte, archivado".



El regidor recalcó que el Concello "ha colaborado en todo lo que desde lo que el juzgado se ha ido pidiendo". "Todos los documentos solicitados están entregados y estamos abiertos a ofrecer cualquier información a mayores que esté en Secretaría y en los Servicios Técnicos del Consistorio", recalcó.



En relación al caso investigado, la concejales del BNG explicaron que las dudas del juez surgen en torno al procedimiento de concesión de nueve puestos ambulantes. "El problema radica en el procedimiento administrativo de la concesión. Puede que algún aspecto del trámite no se hiciese correctamente. Es algo que está por demostrar. Pero si así fuese, es evidente que eso no es un delito", recalcó Sobral. Para el alcalde, el procedimiento de contratación de los grupos "no está en duda".



Por su parte, Xosé Luis Martínez declaró que estaba "encantado" por tener que ir a declarar ante el juez para aclarar cualquier duda y borrar todo atisbo de duda. El edil explicó que estos nueve stands "corresponden a empresas y personas diferentes y son de tiovivos o, por ejemplo, venta de garrapiñadas", por lo que "es un tema menor y no hay caso, porque no se llevó a cabo por amiguismos ni para el enriquecimiento personal".



Concurso público



Acerca del proceso llevado a cabo para otorgar permiso a los stands situados en la Festa do Mar, Martínez señaló que "para estos eventos tan cortos no se realizan concursos públicos". "Que me digan de que forma se hace porque no creo que, por ejemplo, Moraña establezca concursos públicos para colocar un puesto durante tres días", recalcó el edil, que no aclaró el dinero recaudado por la concesión por estos puestos, aunque expuso que en la Festa do Mar se pagan 50 euros por metro cuadrado.