El Concello responde al PP que Pontevedra acogerá "a los refugiados que quieran venir"

La concejala de Benestar Social, Carmen Fouces, recordó ayer que para el Concello de Pontevedra "los refugiados no son mercancía". La nacionalista se refería a las críticas manifestadas por el PP el pasado miércoles, que criticó al Gobierno de Lores "por no alcanzar acuerdos para acoger a los refugiados".



"Nosotros acogeremos a los refugiados que quieran venir a Pontevedra. No hay un número. Si fuera un número, nos tocarían cinco, según el compromiso del Estado, que ha recogido a 480", dijo, irónicamente. "Estamos más que capacitados para recoger a 5, a 50 o a los que haga falta. Además, yo entiendo que tienen que decirle al presidente del Gobierno que dé entrada a los 17.600 refugiados a los que se comprometió a acoger en la UE", indicó.



"Todos sabemos que somos un ayuntamiento acogedor, que está a disposición de las personas que quieran venir y convivir aquí. Tenemos un plan perfectamente estructurado y contacto permanente con entidades que se dedican a recogida de refugiados. Así que no tenemos ningún problema. Me parece demencial, porque no sé si después pondrán algún problema con su ubicación como ha ocurrido con el centro de Rexurdir", criticó Carmen Fouces visiblemente molesta.