Colmenares a los accionistas de Ence: "Vamos a crear mucho empleo en Pontevedra"

El centro de operaciones de Ence en Pontevedra y el compromiso inversor alcanzado con la Xunta de Galicia centró parte de la junta general de accionista que el grupo de celulosa y energía celebró ayer en Madrid. Un acto en el que el vicepresidente y consejero delegado Ignacio Colmenares aseguró que "con la prórroga estamos convirtiendo Pontevedra en un inmejorable escaparate de lo que somos en Ence y de lo que hacemos". "Vamos a convertir la fábrica y la ría en un ejemplo de cuidado medioambiental y de sostenibilidad; vamos a crear mucho empleo en Pontevedra; y vamos a aumentar notablemente nuestra producción". Colmenares no dejó de resaltar que la prórroga por 60 años se concedió porque la factoría de Lourizán "es referente medioambiental de su sector en Europa y cumple holgadamente la exigente normativa medioambiental europea".



Dentro de los compromisos de mejora medioambiental el consejero delegado también destacó el proyecto de integración paisajística del centro de operaciones y reiteró la intención de la compañía de construir una planta de biomasa de 40 megawatios, que supondrá una sustancial reducción de costes: "Esperamos que la tramitación de la autorización de esta planta concluya en el plazo de unos dos años y tengamos de nuevo éxito en las siguientes subastas de renovables", afirmó.



Compromisos en Galicia



El Consejero Delegado de Ence hizo referencia a los compromisos de inversión en la comunidad gallega acordados entre la empresa y la Xunta en el pacto ambiental suscrito el pasado año y que incluye, por ejemplo, la creación de un Centro de I+D especializado en la explotación sostenible de los recursos forestales, así como la colaboración en la ampliación y modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pontevedra, Poio y Marín: "Esta iniciativa contribuirá a solucionar definitivamente el problema de contaminación por aguas fecales urbanas de la Ría de Pontevedra. Un problema no causado por Ence, pero que queremos ayudar a paliar dado nuestro convencimiento de la importancia de que convivan en el entorno de la ría una diversidad de actividades económicas y sociales", destacó Colmenares.



En esta junta general de accionistas, en la que se acordó el pago de un dividendo complementario de 0,0473 euros por acción y se aprobaron unas cuentas anuales con un beneficio neto de 38,7 millones de euros en 2016, el presidente del consejo de Ence, Juan Luis Arregui, defendió la importancia de la biomasa para la transformación del sistema energético. Avanzar hacia un modelo energético bajo en emisión de carbono "no es una opción, es una obligación", dijo.