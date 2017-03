El Ateneo Santa Cecilia clausura la exposición "Voilà la femme" y la entidad deja hoy su sede

El Ateneo Santa Cecilia de Marín celebra hoy, a las 20.30 horas, el acto de clausura de la XXIV Exposición Voilà la femme. La muestra, coordinada por Celeste Garrido y Basilisa Fiestras, reunió las obras de Sabela Andrés, Elisabel de Freitas, Gabriela Lusquiños, Lucía Romaní, Irene Romeu, Rebeca Solla y Sheela Tato. Además, hoy supone para el Ateneo el fin de un ciclo en el local de la calle Caracol que la institución cultural viene ocupando desde hace casi 65 años. La directiva del Ateneo quiere compartir este momento tan significativo con todos los socios y simpatizantes. A partir de abril, pese a no contar con un local, el Ateneo Santa Cecilia continuará desarrollando su programación en salas alternativas. Así, la primera actividad será este domingo, a partir de las 19 horas en el Multiusos. También continuarán los "Venres do Ateneo" el 7 de abril a las 21:30 horas en la Biblioteca Municipal Vidal Torres, con la actuación del grupo The Turre's Band.