Este abril, "embíciate"

En abril, engánchate a la bici. Es el mensaje de la Asociación Pedaladas en el arranque de la primavera, y propone para ello una decena de actividades diferentes relacionadas con las dos ruedas. Arrancarán el próximo domingo con la ruta BTT Cidade de Pontevedra, una marcha no federada que se celebra con carácter anual en Pontevedra y que invita a los participantes a disfrutar de un día diferente sobre la bicicleta de montaña.



Será una ruta de 35 kilómetros que saldrá de Montero Ríos y que en su cuarta edición se propone superar los 400 participantes que se inscribieron el pasado año.



La siguiente cita está prevista para el 9 de abril y consistirá en una ruta hasta el Pazo de Lourizán que partirá a las 11 horas de plaza de España y cuyo regreso está previsto para las 13 horas.



El programa continuará con la actividad "Bici Lúa en Monteporreiro", una propuesta para aprovechar la mayor luminosidad de las noches de primavera y que saldrá a las 21 horas de plaza de España para regresar hora y media más tarde.



Reivindicar y prestar apoyo a la futura senda litoral entre Combarro y Pontevedra es el objetivo de la siguiente propuesta. Se trata de una ruta hasta la playa de Lourido y la explanada de A Seca que ya cuenta con el apoyo de políticos como el popular Ángel Moldes.



Al igual que la gran mayoría de las actividades programadas (si exceptuamos las de mayor exigencia deportiva) la ruta está pensada para un público familiar y para todas las edades, siguiendo el reto de Pedaladas para este mes de abril: pedalear cada día, de igual la distancia, el motivo o la hora del día, pero reivindicando un transporte sano, seguro y que protege a las personas y al medioambiente.



El 19 de abril, coincidiendo con la jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Bicicleta, Pedaladas se propone realizar una anuncio especial que por el momento no hace público. Así, el programa continuará el día 21 con un taller de mecánica básica que tendrá lugar en el Centro Social Leste y que brindará a todos los interesados la oportunidad de familiarizarse con los trabajos básicos de mantenimiento de la bici.



Para los días 22 y 23 está prevista la BTT 4 Picos Global Deporte, un fin de semana dedicado a la bici que incluirá diferentes categorías y distancias, así como pruebas combinadas y que se completará con actividades paralelas.



La pedalada Masa Crítica prevista para el próximo día 27 dará paso el día 30 a la Pedalada Popular Concello de Pontevedra que despedirá el día 30 el ciclo "30 días en bici". Se trata, señalan los organizadores, "de lo más curioso de este programa, que todavía no la tenemos confirmada", de modo que esperan hacer públicos horario e itinerario en los próximos días.



A falta de esa propuesta final, la idea de los organizadores es que cada vez más pontevedreses se sumen a un transporte sano y aprovechen este abril para "embiciarse".