Xosé Lois Jácome presenta una moción para mantener el 21% de IVA a los toros

El diputado provincial, Xosé Lois Jácome, presentará una moción para que en el Pleno de la Diputación se debata el IVA aplicado a los toros. Según Jácome, "el anuncio del Gobierno central de que se aplicará una rebaja a los espectáculos en vivo y entre ellos la tauromaquía" provoca la presentación de este documento, que busca "instar al Gobierno Central a no efectuar la rebaja y mantener el tipo actual del 21%, pues no se puede premiar con la categoría de espectáculo en directo un evento que maltrata animales".



Jácome explicó que en la sociedad gallega "existe un profundo rechazo a este tipo de espectáculos e incluso muchas localidades se declararon oficialmente concellos libres de touradas". De este modo, el diputado recalcó que "está claro que Galicia, mediante movimientos asociativos e instituciones públicas decidió no nutrir espectáculos con fondos públicos, como acordaron corporaciones locales y las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra".