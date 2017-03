Vecinos de Combarro denuncian varias obras "ilegales" en el casco histórico

Una treintena de vecinos del núcleo urbano de Combarro lanzan una ofensiva contra las obras que se están llevando a cabo en su entorno. A través de varias denuncias, este grupo de residentes critica las actuaciones en diferentes inmuebles. El argumento es que, según ellos, estas actuaciones atentan contra el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Combarro, aprobado por el Concello en el 2001.



Este malestar ya se ha encauzado por escrito. Una de las vecinas, que ejerce de portavoz, María Graciela Álvarez, con domicilio en calle A Rúa, presentó hace dos semanas varias denuncias en la Policía Autonómica con el objeto de que lleguen a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas y Xustiza para que intervenga en los diferentes casos.



Concretamente, la denunciante pone el foco sobre tres construcciones. La primera denuncia informa de que se están llevando a cabo "obras ilegales en la calle de A Rúa sin número, que corresponde a la ficha del Plan Especial del Casco Histórico número 225, Couzada 43819, Parcela 005". Según se expone en el documento emitido a la Policía Autonómica, "el Plan Especial del Casco Histórico de Combarro afirma claramente que no se pueden alterar los espacios vacíos de la parcela, cuyos 41 metros cuadrados figuran como desocupados". La denunciante afirma que la empresa encargada de dichos trabajos es Construcciones Nieto.



Más altura



Mientras, el segundo de los escritos señala a la construcción en la calle de A Rúa, número 9, también dentro del Plan Especial, concretamente en la "Ficha 118, Couzada 43819, Parcela 007". En este caso, informa que la casa construida "el año pasado tiene una altura superior a la permitida". "Esto se puede comprobar a simple vista, pues el pico del tejado no se encuentra a la misma altura que el de la casa a la que se encuentra adosada", expone Álvarez.



La denunciante finaliza el escrito alegando que "estas construcciones nuevas y desencajadas contribuyen a la pérdida de belleza y armonía del entorno y permitirlas conduce a que el recinto histórico artístico se acabe perdiendo para acabar convertido en un hotelillo gigante".



Por último, en la tercera de las denuncias, María Álvarez expone que se están llevando a cabo "unas obras de demolición descontroladamente en una casa situada en la calle de A Rúa, número 12, que fue vendida, hace unos meses". La vecina aclara que "no figura el rótulo de licencia de obra" y que el inmueble tiene "protección monumental" y también "estructural, como figura en la ficha del catálogo número 53, Couzada 43802, Parcela 11". Esta protección estructural "impide alterar la estructura de la casa, cosa que se ha hecho de manera brutal, ya que se demolió casi toda, incluyendo tejado, trabes y escaleras antiguas".



Álvarez concluye señalando que "la empresa Construcciones Fonteiriñas ya ha comenzado a construir una nueva estructura que supera notablemente la altura permitida por el Plan de Protección y que además, la presencia de un camión, que ha roto cables telefónicos imposibilita el paso y causa tremendos ruidos".



Ante esta situación, la vecina destaca que el malestar vecinal es "cotidiano" porque los compradores solo piensan en alquilar las casas a los turistas sin respetar las costumbres y las familias originarias del pueblo sufren presiones y daños irreparables".