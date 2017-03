El pleno de Cerdedo-Cotobade debatirá sobre las ayudas por los daños de los temporales

El grupo de gobierno de Cerdedo-Cotobade presentó tres mociones, para su debate en el pleno de hoy, por las que solicita a la Diputación la activación de un operativo y de una línea de ayudas para la reparación de los daños causados por los temporales de febrero, así como la mejora y ampliación de las carreteras provinciales Serrapio-Quireza-Portela y A Escuadra-Caroi.



El ejecutivo local recuerda que en febrero esta provincia fue la más castigada por los temporales y los concellos se vieron desbordados por innumerables incidencias y la posterior necesidad de reponer los bienes de titularidad municipal "al tiempo que el organismo provincial, a pesar de conocer la previsión meteorológica con anterioridad, mantenía paralizado su parque de maquinaria". Por ello, y para intentar solucionar los daños causados, el gobierno local demanda que se active un protocolo de personal y maquinaria para actuar de manera inmediata cuando el Concello le comunique sus necesidades y también la creación de una línea específica de ayudas.



Ruta de senderismo



Por su parte, el grupo municipal socialista llevará al pleno la realización de la ruta de senderismo desde Loureiro hasta Borela en el entorno del río Almofrei pese a las críticas de Jorge Cubela. Pide al presidente de la gestora que modere "su prepotencia y se moleste en leer las mociones de la oposición, ya que no hablamos de una ruta hasta Rebordelo como él dice que tiene previsto hacer, sino de una ruta peatonal desde Loureiro hasta Borela".



También "retan" a Cubela a dejar de "contar milongas", ya que el trabajo que hizo hasta ahora en rutas de senderismo "fue escaso o casi nulo, sabe perfectamente que ya venía todo hecho del gobierno anterior (ruta do foxo do lobo, etc), incluyendo también las rutas de BBT de las que tanto habla, fueron hechas por el bipartito". Recalca la concejala socialista que "es conocido por todos que en materia de turismo la nota es cero".