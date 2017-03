La "emboscada" de San Valentín al "donjuán"

Tras el paso del conocido "donjuán" de Marín, Rodrigo Nogueira, por el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra; este hombre quedó en libertad una vez que se aseguró su presencia en este juicio, objetivo con el que se decretó su ingreso en prisión el pasado mes de febrero tras su detención.



No obstante, el resto de las mujeres que denuncian ser víctimas de los engaños de Rodrigo Nogueira temen que ahora no responda a las citaciones para juicios próximos o que otras mujeres puedan volver a caer en sus redes de mentiras. Una de las supuestas víctimas que declaró el martes en el juicio de Pontevedra, Gloria Marzo, así lo expresaba a las puertas del juzgado y añadía que en su caso tiene pendiente un juicio por estafa ante la Audiencia Provincial de Vizcaya que se celebrará el próximo mes de septiembre.



También Geni Domínguez, una de las supuestas víctimas en la ciudad de Barcelona, en donde hay un total de 8 mujeres que dicen haber sido engañadas por este hombre, explica que todas ellas están intentando "reactivar" las denuncias interpuestas de manera individual en su día ante los juzgados, aunque reconoce que varias de ellas ya han sido archivadas. En cuanto al resto, explica que el juez no considera que haya riesgo de fuga o que la gravedad del delito aconseje una medida de prisión provisional para el acusado.



Esta afectada explicaba el pasado lunes como las mujeres víctimas del "donjuán" de Marín en la ciudad Condal le llegaron a tender "una especie de emboscada" en cuanto descubrieron que habían sido víctimas de una serie de engaños por este hombre.



En su caso se presentó como tatuador profesional procedente de Malmöe, Suecia. Cuando se encontraba en Barcelona con una de sus víctimas "cometió el error" de publicar una fotografía en Facebook indicando cosas que hacer en Barcelona de noche. Otras de las mujeres creían que en ese momento se encontraba en Suiza, como les había dicho, lo que motivó que se pusieran en contacto con él para explicarle qué hacía en Barcelona. La respuesta fue "montarle un pollo" a esta mujer, que no se quedó tranquila y decidió contactar con otras mujeres que interactuaban con él en Facebook. Y entonces ocurrió que "una de ellas se presentó como la novia de Roi, otra como la prometida de Roi y otra como la chica de Roi" y así fue como todas descubrieron la farsa.



Entonces le tendieron esta trampa y una de las mujeres con las que estaba y que ya conocía la verdad de la historia le citó para pasar con ella la noche de San Valentín de 2014 en su casa. Lo que desconocía este verdadero "donjuán" de Marín es que allí lo esperaban los Mossos para detenerlo por estafa y apropiación indebida de algunos de los objetos pertenecientes a estas mujeres.