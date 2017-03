La edad media del donante de órganos en el CHOP es de 70 años

La edad media de los donantes de órganos en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, en 2016 roza los setenta años, al ser de 68,4. Son datos facilitados por la Asociación de Doadores e Receptores de Órganos de Vigo, Adrovi. El colectivo salió ayer a la calle para conmemorar el Día Nacional del Trasplante, que se celebra cada 29 de marzo.



Según la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Ados, el año pasado se efectuaron en la comunidad autónoma 299 trasplantes de órganos. La edad media de los donantes a nivel gallego fue de poco más de 61 años. La más baja de la comunidad autónoma fue la registrada en el hospital Povisa de Vigo, donde no alcanzó los 40 años. La del hospital pontevedrés, con sus casi 70 años, se encuentra pareja a la de Ourense y la de Santiago, las mayores de Galicia.



Celso García, presidente de la asociación Adrovi, que funciona a nivel provincial en Pontevedra, considera que las cifras mejoran año a año "porque la gente se va concienciando cada vez más". "La lista de espera por un trasplante de riñón ha bajado algo, aunque no es significativo, pero es importante", afirma. Asocia esta disminución al trasplante de riñón en vivo.



Negativas



Las negativas de la familia siguen siendo el caballo de batalla de las asociaciones y del Servizo Galego de Saúde, Sergas. "Porque en Galicia hay mucho rural y hay muchos lugares a los que no llega la información como debería", apunta Celso García.



Adrovi informa de que de cada cuatro entrevistas familiares que se llevan a cabo por parte de los profesionales de coordinación de trasplantes, una siempre se niega. "Esas negativas son las que procuramos revertir haciendo campañas, charlas en colegios, saliendo a la calle... todo lo que se nos ocurra para concienciar a la gente", indica.



El riñón continúa siendo el órgano más demandado "porque si no aparece uno, siempre existe la posibilidad de la diálisis".



El año pasado se donaron en vida seis riñones en el CHOP. Cerca de 30 en toda Galicia.



En la campaña también participó ayer la Irmandade de Doadores de Sangue de Vigo. La mesa informativa fue ubicada al lado de la unidad móvil de donación de sangre, que fue instalada en las inmediaciones de A Peregrina. Allí, los ciudadanos pudieron donar sangre e informarse sobre el carné de donante.



Tal y como informa la Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia, pueden ser donados corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, válvula de corazón, córneas, arterias, huesos, piel y tendones.



"Cuando a alguien se le diagnostica muerte cerebral, significa que no hay sangre ni oxígeno en su cerebro y que este ya no funciona ni funcionará jamás. Esto no significa que otros órganos, como el corazón, los riñones o el hígado estén muertos, aunque solo funcionarán durante unas horas", recuerda.



La tarjeta de donador demuestra la decisión tomada por el paciente, pero no lo compromete legalmente.