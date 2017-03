El Concello negocia la compra de un local para albergar Urbanismo y Tesorería

El gobierno local de Pontevedra se propone reorganizar las dependencias municipales, para centralizar departamentos como Urbanismo, por un lado, o Tesorería, por otro. Para ello el gobierno local estudia la adquisición de un local de 1.300 metros cuadrados situado en la esquina de las calles Ferreiros con Pardo Bazán, propiedad de Afundación. El local se distribuye en 600 metros en la planta baja y 700 en la planta alta.



Con la adquisición de este inmueble, cuyo precio se sitúa en torno a 1,3 millones de euros, el Ayuntamiento abandonaría locales alquilados como los de la calle Xofre de Tenorio, por los que paga 42.000 al año. "En un plazo de 20 a 25 años la compra estaría amortizada", explica el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo.



El objetivo es situar en un único espacio departamentos que como en el caso de Urbanismo, que engloba las áreas de fomento, planeamiento, disciplina urbanística, inspección, y multas, distribuidos ahora entre los edificios de Churruchaos y el Principal.



También está previsto unificar en una única dependencia Tesorería del que dependen gestión tributaria, inspección tributaria y tesorería. Actualmente estos servicios están distribuidos entre el edificio de inspección de la calle Xofre de Tenorio y en el edificio administrativo de Michelena 30.



El propósito es "mejorar la atención a los ciudadanos y tener los servicios centralizados, en lo que debe ser una administración moderna", como explicó el concejal. Raimundo González cree que el plazo de un año la mudanza de estos servicios podría estar finalizada.



Por otra parte, continúa la reforma de la vieja Casa Consistorial, en la Plaza de España, cuyos espacios se destinarán a funciones protocolarias, Alcaldía y salón de plenos.



El gobierno local quiere reasignar los espacios de todas las dependencias municipales, que supondrá un cambio profundo en la distribución de los servicios y de las oficinas municipales, como explicó el portavoz del Gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González.



Son 79 puestos de trabajos los integrados en estos departamentos, que son más que todo el personal que ahora se aloja en el edificio de Michelena 30.



Tras esta reordenación los vecinos tendrían concentrada en una sola dependencia servicios que aborden cuestiones similares, sin tener que estar visitando distintos edificios.



Para adquirir el inmueble situado en la esquina de Ferreiros con Pardo Bazán, el gobierno local realiza una negociación con los propietarios del local, Afundación. Caixanova había adquirido este inmueble para crear una residencia de la Tercera Edad, pero con la crisis del sector el proyecto no llegó a realizarse.



Actualmente el Concello paga 42.057,60 euros al año por el alquiler de un local en la calle Xofre de Tenorio donde están situados los servicios de inspección tributaria. Este local se dejaría de pagar.



El concejal de Economía explicó que "la ocasión es buena" dado que otras posibilidades como el traslado del Concello al edificio de Bellas Artes no es posible a medio plazo.



Además, en un plazo corto de tiempo también sería preciso hacer una reforma del edificio de Churruchaos que no es accesible, y a pesar de la futura reforma no cabrían todas dependencias que se pretenden trasladar a Ferreiros.



Con el traslado quedarán espacios vacíos en el edificio de Michelena 30, en Churruchaos y en el Teatro Principal que se reconsiderarán una vez que se trasladen los servicios, pero parece claro que es preciso dotar de más espacios a departamentos como Intervención o Cultura, así como crear nuevos puestos de trabajo que traerán aparejados los fondos europeos DUSI.



Raimundo González adelantó que este es un primer paso de futuras reordenaciones y reformas que tendrá que asumir el Concello en sus dependencias entre las que se encuentra la Casa Consistorial, para adaptar los servicios municipales a los nuevos tiempos para una atención pública de calidad.